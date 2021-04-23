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Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» проходит промысловые испытания. Несмотря на все сложности, связанные со строительством, компания гордится, что стала первопроходцем в крупнотоннажных судах по программе инвестквот.

Траулер, построенный на заводе в Выборге, отправился из Санкт-Петербурга 5 февраля. Перед выходом в море судно впервые представили широкой публике. В присутствии почетных гостей по команде руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на «Баренцевом море» подняли государственный флаг России.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН и губернатор Архангельской области Александр ЦИБУЛЬСКИЙ на борту «Баренцева моря»

«Баренцево море» превосходит своих собратьев по мощности, по размерам, по остойчивости, им проще управлять, у него современнее фабрика – перечисляли моряки преимущества судна. Обязательное требование программы инвестквот: заточенность под глубокую переработку, включая рыбное филе, консервы из печени трески и другие субпродукты. Безотходное производство – еще один важный критерий, которому соответствует траулер: все, что остается после разделки и потрошения рыбы, перерабатывается на рыбную муку и жир.

В силу специфики Северного бассейна судно планируется использовать в первую очередь на промысле донных видов рыб: трески, пикши, палтуса. «Баренцево море» может работать двумя тралами одновременно. Приемные бункеры на траловой палубе рассчитаны на 60 тонн сырца. Такого количества достаточно, чтобы обеспечить загрузку фабрики на следующие восемь часов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на новом судне постарались максимально автоматизировать производственные процессы – и на участке добычи, и на рыбофабрике, и при отгрузке продукции. Информация о состоянии всех узлов и систем непрерывно стекается на мостик, больше похожий на космический корабль, который случайно приземлился на верхнюю палубу.

«Компьютер отслеживает параметры работы главного двигателя, всех насосов – где сколько топлива, в каком танке, всех механизмов, которые работают. У судна подтверждена степень автоматизации А1, то есть несение вахты в машинном отделении не требуется. Если что-то случится, сработает сигнализация и известит механика, который подойдет к указанному месту и устранит неисправность», – объяснял журналистам назначение многочисленных экранов и пультов один из помощников капитана.

По словам директора Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) Александра Соловьева, участие в этом проекте позволило заводским специалистам освоить немало новых компетенций и навыков. «Например, монтаж и пусконаладочные работы на системах гидравлики – они здесь исключительно сложные. Ничего подобного на всех судах, которые мы строили до этого, не было. Я уж не говорю о системе рыбофабрики, там вообще космос!» – открыто восхищался руководитель верфи.

Главная задача испытаний – проверить двигатели, траловый комплекс, рефрижераторную установку, рыбоперерабатывающую фабрику и все остальные системы траулера в боевой обстановке. «Все будет зависеть от того, как поведут себя механизмы», – предпочел не давать точных прогнозов капитан Игорь Трунин, который повел «Баренцево море» в первый рейс.

Генеральный директор Архангельского флота Алексей Заплатин заявил: компания абсолютно не жалеет, что стала первопроходцем.

«Это первое такое крупнотоннажное судно в истории России, и мы с гордостью можем сказать, что мы его все-таки построили. Да, первым всегда тяжело. Другие суда этой серии, которые строятся на Выборгском заводе, уже идут гораздо легче и, главное, качественнее. И верфь руку набила, и мы понимаем уже, что и как, и при ковиде научились работать, время экономить», – рассказал руководитель АТФ.

В материале использованы фотографии от Архангельского тралового флота.

Полный текст и больше фото – в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ
  • Капитан Игорь ТРУНИН повел «Баренцево море» в первый рейс
  • Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН
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