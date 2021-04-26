Коллегия Росрыболовства: как отрасль отработала 2020 год

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства в Светлогорске рассказал о результатах 2020 г. и планах по регулированию в отрасли.

Сколько поймали

В прошлом году российские рыбаки добыли 4,971 млн тонн водных биоресурсов - это практически соответствует показателю 2019 г., отметил Илья Шестаков. Основные уловы пришлись на Дальневосточный бассейн: освоено 3,57 млн тонн - на 4,2% выше уровня предыдущего года. Глава ведомства обратил внимание на рост объемов добычи пелагических объектов - практически до 400 тыс. тонн. Это почти 180% к уровню предыдущего года.

В Северном бассейне уловы составили 492 тыс. тонн - несколько ниже показателя 2020 г. В Азово-Черноморском бассейне - 68,5 тыс. тонн. Западный бассейн вышел на третье место по объемам добычи: выловлено 83,2 тыс. тонн (+6% к уровню 2019 г.).

«Радуют также показатели Волжско-Каспийского бассейна - практически 82 тыс. тонн. С прибавкой почти 10%. В 2020 году возобновлен промышленный лов кильки, и здесь сразу же хочу сказать, что важно очень бережно отнестись к восстанавливающимся запасам и не допустить их перелова», - подчеркнул Илья Шестаков.

Лососю - особое место

Отдельно руководитель ведомства остановился на результатах лососевой путины, сообщает корреспондент Fishnews. Объем добычи в прошлом году составил только 300 тыс. тонн. Научные прогнозы не оправдались, и это требует серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию, обратил внимание глава Росрыболовства.

Он напомнил, что решено увеличить объемы финансирования ресурсных исследований по лососям на 2021 г. Также сейчас обсуждается комплексная программа исследований до 2025 г. «Надеюсь, что эти меры позволят нам увеличить точность прогнозов начиная уже с этого года, с тем чтобы рыбаки заранее рассчитали свои производственные силы», - отметил Илья Шестаков.

Рыба на столах россиян, экспорт и импорт

Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах страны, из расчета в среднем на потребителя в год, ожидается на уровне 22,2 кг, сообщил глава Росрыболовства со ссылкой на информацию Росстата. Это на 1,4% выше показателя 2019 г.

По оперативным данным Росстата, за прошлый год произведено 4,257 млн тыс. тонн рыбы переработанной и консервированной и морепродуктов. Рост по сравнению с показателем 2019 г. составил 0,4%.

Правда, структура произведенной продукции не претерпела серьезных изменений. Порядка 70% приходится на долю продукции с относительно низкой добавленной стоимостью. Росрыболовство рассчитывает, что изменить ситуацию позволит программа инвестиционных квот вылова и другие меры господдержки.

Поставки на зарубежные рынки в натуральном выражении выросли на 5,6% и составили 2,237 млн тонн. Однако в денежном выражении экспорт просел на 1,7%. В отраслевом ведомстве такое снижение связали в том числе с пандемией коронавируса.

Импорт рыбы и морепродуктов, по данным Росстата, снизился на 41 тыс. тонн, или на 6,4%, и составил 599 тыс. тонн. В денежном выражении показатель также оказался меньше, чем в 2019 г., - 2,066 млрд долларов (-5%).

«По-прежнему сохраняется перевес экспортно-импортного баланса в пользу экспорта. Вместе с тем наполнение внутреннего рынка отечественной рыбой – одна из ключевых задач, над которой мы продолжим работать в ближайшие годы», - заявил Илья Шестаков.

Инвестпроекты потребовали средств

Говоря о финансовых показателях отрасли, глава Росрыболовства обратил внимание на рост оборота организаций рыболовства и рыбоводства. В 2020 г. оборот организаций отрасли увеличился на 5,8% и достиг 390,6 млрд рублей.

В сфере переработки рыбы показатель вырос на 11,5% и составил 304,4 млрд рублей.

Суммарный оборот организаций по двум видам деятельности в 2020 г. достиг 695 млрд рублей.

Прибыль рыбодобытчиков, напротив, сократилась на 14,4% и составила 116,5 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат - 112,2 млрд рублей. Это на 16,4% ниже уровня 2019 г. Суммарная прибыль организаций и в сфере переработки, и в сфере добычи - 157 млрд рублей. На показателях отразилась пандемия. Средств требует и реализация проектов по обновлению флота и строительству заводов. Сокращение прибыли при растущей выручке обусловлено расходами по инвестиционным обязательствам, а также обслуживанием и выплатой кредитов на эти цели, отметили в ведомстве.

Налоговая отдача от отрасли в прошлом году выросла. Общая сумма налоговых поступлений и страховых взносов составила почти 62 млрд рублей (+3,9%).

Прибавила аквакультура

Товарная аквакультура обеспечила в прошлом году производство 328 тыс. тонн продукции - на 14% больше, чем в 2019 г. За десять лет показатель вырос более чем вдвое, заявил руководитель федерального агентства.

Наиболее перспективным направлением он назвал лососеводство. «С 2013 по 2020 годы объемы аквакультуры лососевых выросли почти в три раза и достигли 116 тыс. тонн в 2020 году. Это приблизительно тот же объем, который мы до введения санкций импортировали из Норвегии», - отметил Илья Шестаков.

Он также обратил внимание на лидерство Дальнего Востока в производстве продукции марикультуры и на вклад Южного округа в выращивание ценных беспозвоночных.

В то же время руководитель федерального агентства поручил территориальным управлениям проверить, как пользователи рыбоводных участков выполняют принятые на себя обязательства.

Среди актуальных задач глава ФАР назвал обеспечение хозяйств кормами и отечественным посадочным материалом. С прошлого года началось строительство в Карелии селекционно-племенного центра по форели, в планах - создать еще два таких центра, сообщил Илья Шестаков.

Новые суда и заводы

По состоянию на апрель на инвестквоты заключено 79 договоров. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 195 млрд рублей. 55 договоров предусматривают строительство судов (30 - это Дальний Восток и 25 - Северный бассейн), остальные 24 договора - постройку перерабатывающих заводов (13 в Дальневосточном регионе и 11 - на Севере).

Росрыболовство также одобрило три новые заявки на постройку флота для Северного бассейна и шесть - на строительство судов для Дальневосточного.

Под инвестквоты уже сдано заказчикам пять судов. Процесс строительства на российских верфях идет непросто, но программа должны быть и будет реализована, подчеркнул Илья Шестаков.

На Дальнем Востоке сдано девять заводов под инвестиционные цели, на Северном бассейне - 10. При этом не все из построенных предприятий высокотехнологичные и эффективные. Формально, конечно, они отвечают установленным требованиям, но экономическая отдача от таких производств будет ниже той, что ожидалось, заявил глава Росрыболовства. Программа инвестквот будет продолжена, анонсировали власти. На втором этапе ее планируется донастроить. В бизнес-сообществе уже высказывают свои предложения. При этом основной вопрос: какой акцент должен быть - на флоте или береговых заводах.

Глава Росрыболовства привел данные по судам под аукционные квоты добычи крабов. В ведомство представлены 35 контрактов на постройку такого флота. Объем инвестиционных обязательств - около 60 млрд рублей. Суда должны быть введены в эксплуатацию не позже 2024 г.

Для поддержки обновления флота, не укладывающегося в программу инвестквот, предусмотрен механизм субсидий. В рамках этого направления господдержки заключены контракты на строительство 20 судов на сумму 8 млрд рублей. В планах - заказы еще на 13 единиц флота на 5,5 млрд рублей, сообщил Илья Шестаков.

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