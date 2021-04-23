ВАРПЭ и Росрыболовство договорились сотрудничать для подготовки кадров

Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для рыбной отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент ВАРПЭ Герман Зверев подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске.

Документ регламентирует вопросы по организации практики курсантов специализированных учебных заведений на предприятиях рыбной отрасли в разных регионах России. Договоренности распространяются на учащихся среднего профессионального и высшего образования.

Сотрудничество позволит внедрить передовые образовательные технологии в программы специализированных вузов и ссузов, выстроить профессионально-коммуникативное взаимодействие и организовать ресурсные центры, а также усилить работу по популяризации профессий отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Планируется организовывать образовательные конференции, семинары, обмен информацией о кадровых потребностях предприятий и организаций отрасли. Предусматривается и обмен информацией о местах для практики и возможного трудоустройства выпускников рыбохозяйственных вузов и ссузов.

Укрепить связь образования и бизнеса

Илья Шестаков отметил, что практико-ориентированный подход – единственно верный, так как рыбохозяйственные специальности сугубо прикладные. Росрыболовство провело работу по включению в 2020 г. «рыбных» компетенций в перечень союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Уже прошли региональные этапы чемпионата в Калининграде, Астрахани, Дмитрове, Владивостоке.

«Подписание соглашения – это следующий шаг в углублении связи образования и бизнеса, потенциальных соискателей и работодателей. Они будут говорить на одном профессиональном языке. Это снизит риски неоправданных ожиданий с обеих сторон, позволит выпускать именно подготовленных специалистов, востребованных отраслью. Сегодня очень важно обеспечить модернизацию отрасли высококвалифицированными кадрами, строятся новые береговые предприятия, на промысел выходят новые суда, появляются новые рабочие места. Конечно, у предприятий появляется задача заинтересовать молодежь конкурентоспособным предложением», - отметил руководитель Росрыболовства.

По размеру средней заработной платы рыбная отрасль находится на третьем месте после финансового сектора и добычи полезных ископаемых. В 2020 г. оплата труда в области рыболовства и рыбоводства, по данным Росстата, выросла на 5,8% и составила 93,7 тыс. рублей, в сфере переработки - на 2,5%, до 52 тыс. рублей.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что, согласно стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, среднегодовая численность работников отрасли к 2030 г. должна вырасти до 160 тыс. человек.

«Это произойдет в том числе благодаря реализации проектов в рамках первой и второй волны программы инвестквот, а также развитию аквакультуры и марикультуры. Например, потенциал роста числа занятых в рыбной отрасли Дальнего Востока к 2026 г. оценивается в 35–30%. Это рабочие места для молодых людей, которые связывают свою жизнь с интересной, сложной и прибыльной работой. Потребность отрасли в таких работниках очевидна, и рыбопромышленники готовы взращивать свои будущие кадры. Организация практики выгодна всем: учащиеся смогут попробовать себя в профессии и наработать опыт, а предприятия – сформировать резерв из талантливых молодых специалистов», - отметил глава объединения.

Герман Зверев также напомнил, что фонд оплаты труда в рыбной отрасли вырос с 2014 г. почти вдвое - до 150 млрд рублей - и продолжает расти. На протяжении последних лет рыбацкие профессии остаются одними из самых высокооплачиваемых в стране, уступая лишь сферам добычи нефти и природного газа.

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