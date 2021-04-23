Новости
Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске. Фото пресс-службы ассоциации

ВАРПЭ и Росрыболовство договорились сотрудничать для подготовки кадров

Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для рыбной отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент ВАРПЭ Герман Зверев подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске.

Документ регламентирует вопросы по организации практики курсантов специализированных учебных заведений на предприятиях рыбной отрасли в разных регионах России. Договоренности распространяются на учащихся среднего профессионального и высшего образования.

Сотрудничество позволит внедрить передовые образовательные технологии в программы специализированных вузов и ссузов, выстроить профессионально-коммуникативное взаимодействие и организовать ресурсные центры, а также усилить работу по популяризации профессий отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Планируется организовывать образовательные конференции, семинары, обмен информацией о кадровых потребностях предприятий и организаций отрасли. Предусматривается и обмен информацией о местах для практики и возможного трудоустройства выпускников рыбохозяйственных вузов и ссузов.

Укрепить связь образования и бизнеса

Илья Шестаков отметил, что практико-ориентированный подход – единственно верный, так как рыбохозяйственные специальности сугубо прикладные. Росрыболовство провело работу по включению в 2020 г. «рыбных» компетенций в перечень союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Уже прошли региональные этапы чемпионата в Калининграде, Астрахани, Дмитрове, Владивостоке.

«Подписание соглашения – это следующий шаг в углублении связи образования и бизнеса, потенциальных соискателей и работодателей. Они будут говорить на одном профессиональном языке. Это снизит риски неоправданных ожиданий с обеих сторон, позволит выпускать именно подготовленных специалистов, востребованных отраслью. Сегодня очень важно обеспечить модернизацию отрасли высококвалифицированными кадрами, строятся новые береговые предприятия, на промысел выходят новые суда, появляются новые рабочие места. Конечно, у предприятий появляется задача заинтересовать молодежь конкурентоспособным предложением», - отметил руководитель Росрыболовства.

По размеру средней заработной платы рыбная отрасль находится на третьем месте после финансового сектора и добычи полезных ископаемых. В 2020 г. оплата труда в области рыболовства и рыбоводства, по данным Росстата, выросла на 5,8% и составила 93,7 тыс. рублей, в сфере переработки - на 2,5%, до 52 тыс. рублей.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что, согласно стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, среднегодовая численность работников отрасли к 2030 г. должна вырасти до 160 тыс. человек.

«Это произойдет в том числе благодаря реализации проектов в рамках первой и второй волны программы инвестквот, а также развитию аквакультуры и марикультуры. Например, потенциал роста числа занятых в рыбной отрасли Дальнего Востока к 2026 г. оценивается в 35–30%. Это рабочие места для молодых людей, которые связывают свою жизнь с интересной, сложной и прибыльной работой. Потребность отрасли в таких работниках очевидна, и рыбопромышленники готовы взращивать свои будущие кадры. Организация практики выгодна всем: учащиеся смогут попробовать себя в профессии и наработать опыт, а предприятия – сформировать резерв из талантливых молодых специалистов», - отметил глава объединения.

Герман Зверев также напомнил, что фонд оплаты труда в рыбной отрасли вырос с 2014 г. почти вдвое - до 150 млрд рублей - и продолжает расти. На протяжении последних лет рыбацкие профессии остаются одними из самых высокооплачиваемых в стране, уступая лишь сферам добычи нефти и природного газа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске. Фото пресс-службы ассоциации
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске. Фото пресс-службы ассоциации
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ подписали соглашение на расширенном заседании коллегии федерального агентства в Светлогорске. Фото пресс-службы ассоциации
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураварпэвладивостокдальний востоккалининградросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Учитывать вклад предприятий – это справедливо

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Инвестиции в берег – правильный выбор

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

    Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

    Олег БРАТУХИН

    Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

    Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Баренцево море копит мусор всей Атлантики

    Все материалы

    Крупным планом

    Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

    Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

    Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

    Рыба выбирает простые дороги

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

    Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

    Все материалы

    События

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

    Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.