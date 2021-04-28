Промысел китов и дельфинов поставят вне закона

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете коммерческого рыболовства китов, дельфинов и морских свиней. Вопрос о прекращении экспорта китообразных за рубеж будет прорабатываться на уровне ЕАЭС.

Изменения, одобренные комиссией правительства по законопроектной деятельности, предлагается внести в статью 15 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Предусмотрено введение запрета на промышленное и прибрежное рыболовство китообразных – китов, дельфинов и морских свиней.

«Наша задача – обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьезное значение для экосистемы. Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов – безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», – прокомментировала законодательную инициативу вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, более строгие режимы регулирования планируется установить и в отношении добычи морских млекопитающих в исключительной экономзоне РФ – вплоть до прекращения рыболовства отдельных видов.

Вопрос о постоянном запрете на вывоз китообразных за пределы РФ будет проработан на уровне Евразийского экономического союза. Временный запрет российские власти намерены ввести в одностороннем порядке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews