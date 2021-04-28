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Рыбоводы Ставрополья наращивают урожаи. Фото пресс-службы регионального минсельхоза

На Ставрополье стали выращивать больше амура

Аквафермеры Ставропольского края в прошлом году произвели в общей сложности 11,7 тыс. тонн товарной рыбы и посадочного материала, увеличив показатель на 1,3%. В урожаях трехкратно возросла доля амура.

Основными объектами производства в 2020 г. были карп (54,6%), толстолобик (21,7%), амур (15,9%), прочие карповые (7,4%), прудовая форель (0,4%). При этом существенно выросло производство амура: с 5,4% в 2019 г. до 15,9% в 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза.

«Несмотря на высокие температуры в первой половине лета 2020 года, из-за которых рыбоводам пришлось особенно пристально следить за сохранностью рыбы и проводить профилактические мероприятия, производство товарной аквакультуры на Ставрополье увеличилось на 1,3%», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Крисан.

По данным министерства, рыбную отрасль региона представляют 75 сельхозпредприятий, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 150 индивидуальных предпринимателей. Племенную базу обеспечивают заводы «Ставропольский» и «Форелевый».

Отмечено, что на рыбоводство в регионе распространяются все виды господдержки для животноводов. В прошлом году Ставрополье выделило на помощь аквакультуре края порядка 25 млн рублей, из них 21,3 млн рублей получили племзаводы.

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