Уловам не хватает марокканской рыбы

Основной причиной снижения отечественных уловов в Северной Атлантике, по данным Росрыболовства, стало отсутствие промысла в зоне Марокко. Кроме того, более слабые результаты флот показал в конвенционных районах.

В Росрыболовстве прошел путинный штаб Северного бассейна, на котором рассматривались вопросы организации промысла за пределами российской экономзоны. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 26 апреля рыбаки Северного бассейна суммарно выловили 166,8 тыс. тонн, что на 1,3% ниже уровня 2020 г. При этом за пределами российских вод показатели просели значительно сильнее – добыто 164 тыс. тонн, что на 9,2% меньше, чем год назад.

В соответствии с международными договоренностями на 2021 г. России предоставлены квоты в размере почти 570 тыс. тонн водных биоресурсов: 221,8 тыс. тонн в ИЭЗ иностранных государств и 348,2 тыс. тонн в районах регулирования конвенций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в зонах иностранных государств отечественные промысловики освоили 105,3 тыс. тонн – на 14,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 г., в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 58,7 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году.

Участники заседания отметили, что основной причиной снижения российского вылова в водах иностранных государств стало отсутствие до настоящего времени промысла в атлантической рыболовной зоне Марокко. В остальных районах сокращение добычи объясняется уменьшением уловов в зоне регулирования НЕАФК, связанное с поздним формированием устойчивых скоплений путассу и увеличением потерь промыслового времени.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание штаба на необходимость более ответственно подходить к освоению национальных квот. Это позволит российской стороне при дальнейших переговорах отстаивать интересы отечественных рыбаков.

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