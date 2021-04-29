Росрыболовство уточнило цифры годового вылова

На совещании в Росрыболовстве озвучили уточненные данные по итоговому вылову в 2020 г. Указано, что общий объем добычи за год составил 4,997 млн тонн - на 0,3% выше уровня 2019 г.

Вылов на Дальнем Востоке вырос на 4,2% – до 3,568 млн тонн, доложил начальник управления организации рыболовства ФАР Андрей Космин. По его словам, положительная динамика отмечена и в Северном бассейне: там, по уточненным данным, добыто свыше 501 тыс. тонн – на 1,3% больше, чем годом ранее.

Вылов в Западном бассейне вырос на 11,4%, до 87,2 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском – на 21,4%, до 90,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Отметим, новые данные несколько отличаются от обнародованных в январе.

Аквафермы ждет проверка

На совещании рассмотрели результаты работы сектора аквакультуры. За первый квартал этого года аквафермеры нарастили производство на 34% – до 150,6 тыс. тонн (первый квартал 2020 г. – 112,8 тыс. тонн), привели цифры в ФАР.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил территориальным управлениям агентства провести выездные проверки предприятий - на предмет выполнения обязательств по целевому использованию рыбоводных участков.

Под лосось приготовят холодильники

Также участники встречи обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и организацию охраны водных биоресурсов в период весеннего нереста.

Глава Росрыболовства отметил, что в преддверии «красной» путины нужно оценить степень загруженности холодильных мощностей в Приморском крае, провести подготовительные совещания с транспортными компаниями, чтобы поставки продукции по России шли без сбоев.

Рыбакам-любителям разъяснят правила

Отдельное внимание уделили предстоящим майским праздникам. Теруправления отчитались о планах рейдовых мероприятий. В связи с тем что в выходные дни рыбаков-любителей на водоемах будет намного больше, Илья Шестаков обратил внимание на приоритетность разъяснительной и профилактической работы с населением. «Первоочередная задача – не допустить браконьерства», – подчеркнул глава ведомства.

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