Александр Сапожников: Усиливаемся на всех основных рынках

Ограничения, продиктованные пандемией, привели к интересным результатам для рынков российского краба, поделился наблюдениями генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

Промысел в первом квартале текущего года серьезно осложняла погода, рассказал в интервью Fishnews генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр Сапожников. По итогам анализа ситуации был передислоцирован флот.

«За январь-март наша группа компаний добыла более 2,4 тыс. тонн крабов - на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. В общем вылове по Дальневосточному бассейну доля «Русского краба» по итогам квартала составила 21%. То есть с освоением у нас все нормально», - отметил руководитель группы компаний.

Он подчеркнул, что «Русский краб» усиливает присутствие на всех основных направлениях. «Серьезное оживление наблюдаем на мировых рынках, особенно по крабу премиум-сегмента. Это отмечают и зарубежные аналитики. Например, стоимость синего краба в Китае на пике доходила до 75 долларов. Рост, безусловно, был связан с дефицитом, вызванным плохой погодой и низкими уловами, но такой показатель действительно был», - заявил Александр Сапожников.

Он добавил, что Америка готова принимать варено-мороженые конечности краба в любом количестве, но продавать на китайский рынок гораздо выгоднее. «Хотя в любом случае управляем рисками, стремимся диверсифицировать поставки и отправляем нашу продукцию в разные страны. Таким образом, не перегружая ни один рынок, получаем оптимальные цены», - обратил внимание генеральный директор «Русского краба».

«Оживился спрос в Японии, сделаны первые заявки, мы подписали первый контракт. Стабильным остается потребление в Корее - это постоянные покупатели нашего краба», - рассказал Александр Сапожников.

По его мнению, на потреблении крабов отразилось изменение образа жизни людей в разных странах. «Раньше люди ездили по миру, летали, тратили деньги на путешествия, развлечения, а с приходом пандемии они стали сидеть дома, экономить, и им хочется порадовать себя вкусной едой. Конечно, мы готовимся к тому, что когда пандемия пойдет на спад и будут открываться границы, то у людей появится возможность тратить деньги на другие развлечения и цена на краб может вернуться к плюс-минус исторической. Однако планка, которой достигла стоимость, свою роль сыграет. Те, кто попробовал краба, вероятнее всего, станут его постоянными потребителями», - уверен руководитель группы компаний «Русский краб».

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