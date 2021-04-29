Ограничения, продиктованные пандемией, привели к интересным результатам для рынков российского краба. В некоторых странах люди, лишенные возможности путешествовать и привычно отдыхать, стали активнее радовать себя вкусной едой, и морепродукты, конечно, не остались без внимания, поделился наблюдениями генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников. В интервью Fishnews руководитель группы компаний рассказал об экспортных поставках «Русского краба» и особенностях крабового промысла в первом квартале нынешнего года.

- Александр Анатольевич, как начался для «Русского краба» промысловый сезон 2021 года? Каковы объемы вылова?

- Год, казалось, обещал много хорошего. Но буквально со второй-третьей недели января погода испортилась. Зарядили штормовые дни, упала температура и на Охотоморском бассейне, и в Беринговом море. Льды в заливе Шелихова и Беринговом море сначала затрудняли рыбалку, а потом и вовсе свели ее на нет.

Мы посчитали: количество штормовых судосуток за январь-февраль выросло к показателям 2019-2020 годов в два раза. Если в прошлом году за два месяца у нас было 94 штормовых судосуток, то в нынешнем году - почти 200.

Но мы проанализировали ситуацию и передислоцировали флот. В результате практически весь объем синего краба, который планировалось поймать на севере, удалось заместить уловами стригуна опилио в подзоне Приморье.

За январь-март наша группа компаний добыла более 2,4 тыс. тонн крабов - на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. В общем вылове по Дальневосточному бассейну доля «Русского краба» по итогам квартала составила 21%. То есть с освоением у нас все нормально.

- От промысла перейдем к теме реализации. Присутствие на каких рынках усиливает «Русский краб»?

- В целом мы усиливаем присутствие на всех основных направлениях. Серьезное оживление наблюдаем на мировых рынках, особенно по крабу премиум-сегмента. Это отмечают и зарубежные аналитики. Например, стоимость синего краба в Китае на пике доходила до 75 долларов. Рост, безусловно, был связан с дефицитом, вызванным плохой погодой и низкими уловами, но такой показатель действительно был.

Америка готова принимать варено-мороженые конечности краба в любом количестве, но продавать на китайский рынок гораздо выгоднее. Хотя в любом случае управляем рисками, стремимся диверсифицировать поставки и отправляем нашу продукцию в разные страны. Таким образом, не перегружая ни один рынок, получаем оптимальные цены.

Оживился спрос в Японии, сделаны первые заявки, мы подписали первый контракт. Стабильным остается потребление в Корее - это постоянные покупатели нашего краба.

С чем, на наш взгляд, связан рост цены и увеличение потребления краба? Раньше люди ездили по миру, летали, тратили деньги на путешествия, развлечения, а с приходом пандемии они стали сидеть дома, экономить, и им хочется порадовать себя вкусной едой. Конечно, мы готовимся к тому, что когда пандемия пойдет на спад и будут открываться границы, то у людей появится возможность тратить деньги на другие развлечения и цена на краб может вернуться к плюс-минус исторической. Однако планка, которой достигла стоимость, свою роль сыграет. Те, кто попробовал краба, вероятнее всего, станут его постоянными потребителями.

- Ранее поднималась тема изменения минимальных суточных объемов вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне. Вы по-прежнему считаете, что этот показатель нужно корректировать?

- «Русский краб» работает в соответствии с принципами ответственного рыболовства. Мы понимаем, что состояние популяций ценных биоресурсов требует особого внимания. Если не принимать меры для сохранения, то через некоторое время мы можем этих ресурсов лишиться. К числу таких ВБР относятся камчатский краб Камчатско-Курильской подзоны, а также краб-стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне - в последние годы его уловы стали значительно скромнее, чем раньше.

Мы обсуждали эту ситуацию с отраслевой наукой. Вывод: в Камчатско-Курильской подзоне добычу камчатского краба необходимо снижать. То же касается опилио в Северо-Охотоморской подзоне.

Понимая необходимость этих мер, мы все же обращаем внимание, что квоты нами были приобретены на аукционе на 15 лет, ловить в соответствии с ними мы смогли недолго. Уже в 2022 году для нас будут снижены объемы по квотам на добычу камчатского, синего крабов и опилио. Суммарно сокращение составит 798 тонн. В связи с этим хотелось бы, чтобы при организации торгов прогнозы по состоянию ресурсной базы были более точными.

Со своей стороны компания содействует науке в этом вопросе. В начале года, чтобы проанализировать состояние запасов, мы разместили на двух своих судах представителей ВНИРО. Перед специалистами стояла задача провести исследования популяции синего краба в Беринговом море.

- Какие вопросы нормативно-правового регулирования волнуют добытчиков краба?

- Вопрос, который мы поднимали перед ассоциацией, связан как раз с тем, что в свое время в Камчатско-Курильской подзоне был установлен минимальный суточный объем вылова камчатского краба в размере четырех тонн. Однако прошлый сезон показал, что добывается не более двух тонн. Опять же получается, что мы купили на аукционе квоты, а с нас каждый день списывают четыре тонны, потому что принят такой норматив. Но фактически добывается две тонны. Мы вынуждены привлекать дополнительный флот, нести дополнительные расходы, увеличивать время нахождения на лову.

Многие документы, регулирующие добычу краба, были в свое время приняты для борьбы с ННН-промыслом. Но сегодня ГМИ располагает такими средствами наблюдения и контроля, которые практически исключают незаконный лов. То есть правовую базу нужно проанализировать и пересмотреть.

Такая работа у нас ведется, мы взаимодействуем по этому вопросу с Федеральным агентством по рыболовству, выясняем, как власти видят решение проблем. Мы заинтересованы в том, чтобы регулирование не снижало продуктивность бизнеса.

Сейчас, например, актуальна проблема с внесением изменений в разрешения на промысел. Некоторое время назад можно было внести изменения по видам водных биоресурсов в действующее разрешение - для этого было достаточно телеграммы. Теперь требуется получать новое разрешение, а в этом случае оригинал должен доставляться на судно. Мы живем в век электроники, повсеместно внедряются онлайн-сервисы. С доставкой бумажных носителей на судно мы просто возвращаемся в эпоху до интернета.

Для обсуждения таких моментов и нужны регулярные встречи, чтобы Росрыболовство слышало нас, а мы слышали Росрыболовство. Нельзя бесконечно администрировать бизнес - он все-таки должен иметь определенную свободу.

- Недавно мы писали о программе «Русского краба» по обучению сотрудников навыкам оказания первой помощи . Какие еще усилия предпринимаются группой компаний, чтобы обеспечить безопасность экипажей?

- Безусловно, мы сторонники того, чтобы безопасность труда была на первом месте и соблюдение техники безопасности было не просто призывом, а законом. Вопрос об этом мы ставим сразу, как только моряк приходит устраиваться в нашу компанию.

«Русский краб» организует обучающие мероприятия – предрейсовые, в ходе которых экипаж тренирует навыки спасения в бассейне, а также специальные, например, по оказанию первой помощи.

Все члены экипажей обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты, в том числе гидрокостюмами.

К вопросам безопасности подходим со всей ответственностью. Считаем, что авантюристов, которые не дорожат собственной жизнью, от воды лучше держать подальше. Несчастных случаев с летальным исходом у нас не было, и мы принимаем все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и впредь.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Апрель 2021 г.