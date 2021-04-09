РРПК увеличила выпуск рыбного филе и фарша

По итогам первого квартала Русская рыбопромышленная компания нарастила объемы производства продукции глубокой переработки на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Кроме того, выросли поставки рыбы на внутренний рынок.

Русская рыбопромышленная компания рассказала об увеличении в первом квартале этого года объемов производства филе и фарша минтая морской заморозки. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. составил 15%.

По мнению руководства компании, курс на углубление переработки, взятый еще в 2014 г. и выразившийся в модернизации части флота, оправдался. Глубокая переработка минтая в море позволяет гибко реагировать на актуальные вызовы, в том числе связанные с ограничением доступа на китайский рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Ввод в эксплуатацию новых супертраулеров, первый из которых уже получен компанией, позволит совершить прорыв в данном направлении – перерабатывать в море до 100% уловов в филе, фарш и сурими», - подчеркнул гендиректор компании Виктор Литвиненко.

Параллельно РРПК развивает береговое производство продукции. В начале марта завод «Русский минтай» в Приморье начал работать в две смены.

Несмотря на пандемию, рыбаки выполняют обязательства по поставке продукции в различные регионы мира: Европу, Северную Америку, страны Юго-Восточной Азии и Африки, и продолжают освоение новых рынков сбыта. В первом квартале РРПК заключила контракт на поставку филе на японский рынок и начала отгрузки сельди в эту страну.

По сравнению с первым кварталом 2020 г., отгрузки на внутренний рынок увеличились на 25%, в том числе за счет продукции глубокой переработки – филе минтая как морской, так и береговой заморозки. Продукция завода «Русский минтай», включая лойны и порционное филе минтая, отгружалась преимущественно в торговые сети Дальнего Востока.

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