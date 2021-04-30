На поле боя и на промысле рыбаки сражались за Победу

В годы Великой Отечественной войны многие советские рыбаки с оружием в руках сражались за Родину, многие – ударно трудились на промысле, обеспечивая страну продовольствием. О вкладе рыбаков в Победу Fishnews рассказал заслуженный работник рыбного хозяйства России, соавтор книги «Дети войны» Вячеслав Зиланов.

«Война застала рыбаков за мирным трудом, когда отрасль стремительно наращивала общесоюзный вылов. Хотя последний мирный год для рыбаков был не очень удачным, тем не менее в целом вылов по Советскому Союзу составил 1,2 млн тонн», - отметил Вячеслав Зиланов.

На первом этапе войны линия фронта быстро смещалась на восток, так важные районы промысла на Балтике и в Азово-Черноморском бассейне оказались в тылу врага. Близость боев мешала добыче рыбы на Северном бассейне. Хотя разрушаемый ежедневными бомбежками Мурманск так и не был оккупирован, обратил внимание заслуженный работник рыбного хозяйства России.

«Руководство страны поставило перед рыбаками задачу не снижать вылов, снабжая рыбой и фронт, и тыл. В предвоенном 1940 году народный комиссариат рыбной промышленности СССР возглавил Александр Акимович Ишков. В условиях военного времени было принято единственно правильное решение – сосредоточить промысел в первую очередь на относительно мирном советском Дальнем Востоке и в Сибири», - подчеркнул собеседник Fishnews.

В 1942 г. общесоюзный вылов составил всего 900 тыс. тонн, но уже в 1943 г. рыбаки добыли 1,1 млн тонн. А в 1944 г. отрасль достигла предвоенного уровня – 1,2 млн тонн, хотя из-за войны районы промысла в европейской части СССР все еще были недостаточно задействованы.

Александр Осипович Шабалин в довоенное время трудился на промысловых судах Северного бассейна матросом, тралмастером, штурманом. В войну служил на торпедных катерах, став единственным среди рыбаков дважды Героем Советского Союза.

В Мурманском траловом флоте работал капитаном Всеволод Алексеевич Киреев. Во время войны сторожевой корабль «Бриз» (в мирное время это был траулер-угольщик «Северное сияние») под его управлением протаранил и утопил подводную лодку фашистов.

«Рыбаки Северного бассейна достойно несли воинскую службу на полях сражений и рыбацкую вахту в море. На Дальнем Востоке, несмотря на активность японцев в районе Курильских островов и Сахалина, рыбаки и моряки не покладая рук трудились для воюющей страны», - отметил Вячеслав Зиланов.

Примером самоотверженного труда дальневосточников служит Анна Ивановна Щетинина – первая в мире женщина, ставшая капитаном дальнего плавания. Она водила суда, доставлявшие по ленд-лизу военные грузы, а в конце войны участвовала в переброске советских войск на Сахалин. После войны она преподавала и была награждена многими медалями и орденами.

В годы войны на Краснознаменном Тихоокеанском флоте служил Александр Никитович Гульченко. Он участвовал в боях с военными силами Японии. После демобилизации Александр Никитович связал свою жизнь с рыбной отраслью, с 1975 г. по 1989 г. работал заместителем министра рыбного хозяйства СССР.

Каспийский бассейн, несмотря на ожесточенную битву под Сталинградом, также продолжал промысел. Вячеслав Зиланов особо отметил усилия судоремонтных мастерских, которыми руководил Андрей Сергеевич Гайдуков. После войны он возглавил планово-экономическое управление Минрыбхоза СССР.

Зиновий Моисеевич Эвентов попал на фронт еще до совершеннолетия, воевал разведчиком. После войны внес большой вклад в развитие колхозной системы, возглавляя Всесоюзное объединение рыболовецких колхозов.

Николай Павлович Кудрявцев воевал артиллеристом, зенитчиком, прошел от Москвы, Сталинграда до Кенигсберга. После войны трудился в рыбной отрасли, в 1986-1987 гг. исполнял обязанности министра рыбного хозяйства СССР.

Азово-Черноморский бассейн в основном был охвачен военными действиями, однако в некоторых районах продолжался промысел. После войны здесь трудился фронтовик Иван Федорович Денисенко. Рыбной отрасли он посвятил 42 года. Возглавлял Всесоюзное объединение «Азчеррыба».

«Представители рыбной отрасли в годы войны достойно защищали Родину и выполняли миссию по обеспечению страны продовольствием. К сожалению, сейчас все меньше и меньше фронтовиков остается с нами. Но память о том времени хранят и дети. В прошлом году мы вместе с Анной Луговской выпустили книгу воспоминаний «Дети войны». На ее страницах своими переживаниями тех лет делятся представители рыбной отрасли и не только. Сейчас размышляем над тем, чтобы выпустить второе издание. Возможно, удастся привлечь и авторов из оккупированных в те годы фашистами стран Европы – Норвегии, Польши», - рассказал Вячеслав Зиланов.

По его мнению, важно сохранить память о войне и в виде общенародных праздников.

«У нас два больших военных праздника: 9 Мая и 3 Сентября - когда отмечают победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Я думаю, что выражу пожелание многих детей войны, а также фронтовиков: 3 Сентября также важно широко отмечать, как мы отмечаем 9 Мая», - отметил собеседник Fishnews.

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