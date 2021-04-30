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На Выборгском заводе реализуется целый ряд проектов под инвестквоты

Сергей Несветов: Верфи в Выборге нужна реальная программа модернизации

Контроль за ситуацией с постройкой рыболовных судна на Выборгском заводе необходим, но решить проблемы могут только инвестиции и реально работающая программа модернизации верфи с кадровым обеспечением, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Росрыболовство сообщило о мерах по решению проблем на Выборге. Каждый квартал совет директоров ОСК будет заслушивать информацию о шагах, предпринимаемых для выполнения Выборгским заводом обязательств перед рыбаками.

На верфи сейчас реализуется семь проектов по строительству судов под инвестиционные квоты - для Архангельского тралового флота (входит в СЗРК), ГК «ФОР» и «Норд Пилигрим».

Однако даже при новом уровне контроля проблем с реализацией рыбацких заказов не решить: верфь работает исходя из имеющихся возможностей, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. Ситуация с Выборгом нуждается в коренных изменениях. «Для того чтобы наше судостроение показывало темпы и результаты, на которые мы все рассчитываем, нужно обновить производственную базу и научить людей на ней работать. Если надо - нанять людей с опытом и компетенциями», - заявил он Fishnews.

Такая перестройка требует серьезных инвестиций. «Поэтому, на мой взгляд, задача ОСК - обеспечить инвестиции и создать реально работающую программу модернизации верфей с учетом подготовки персонала и развития компетенций. Затем выполнение этой программы должно четко отслеживаться», - полагает Сергей Несветов.

«Дело не в том, что некому контролировать процесс. Дело в том, что не хватает денег на создание, обновление производственной базы, не хватает денег, чтобы нанять достаточное количество персонала», - прокомментировал текущую ситуацию на верфи представитель рыбной промышленности.

Он сообщил, что сроки сдачи второго судна для СЗРК (первым заказчики приняли траулер-процессор «Баренцево море») вновь придется сдвигать.

«Рыбаки своими деньгами не могут кардинально изменить ситуацию. Для этого нужны масштабные инвестиции и кропотливая работа менеджмента, в том числе ОСК», - охарактеризовал положение дел на Выборге Сергей Несветов.

С учетом реальной ситуации со строительством судов, бессмысленно рассматривать введение второго этапа инвестквот и крабовых аукционов до завершения и подведения итогов первого этапа, то есть до конца 2025 г., добавил собеседник Fishnews.

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