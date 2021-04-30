ОСК будет ежеквартально докладывать о ситуации в Выборге

Руководство ОСК будет каждый квартал отчитываться о сроках выполнения заказов на промысловые суда Выборгским заводом, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании 29 апреля поднял вопрос отставания от графика строительства рыбопромыслового флота на верфях корпорации, особенно на заводе в Выборге.

«Принято решение ежеквартально на встрече Совета директоров заслушивать информацию о мерах, предпринимаемых для выполнения Выборгским заводом своих обязательств. Для нас принципиально важно контролировать процесс, чтобы понимать сдвиги сроков и загрузку строительных мощностей для принятия решения о запуске второго этапа распределения инвестиционных квот», – отметил Илья Шестаков.

Ход выполнения инвестпроектов обсуждался на различных площадках, в том числе в Совете Федерации. Так, из 18 судов, которые планировалось сдать к концу 2020 г., рыбакам передано только пять, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Как отмечал ранее генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, максимальный срок переноса был по одному судну – на два года, а в основном переносы – около одного года. При этом с заказчиками заключаются дополнительные соглашения с уточнениями сроков сдачи. По словам гендиректора ОСК, для исправления ситуации предприняты меры, в первую очередь они коснулись Выборгского судостроительного завода, который столкнулся с финансовыми проблемами. На заседании Совета директоров ОСК были рассмотрены результаты исполнения программы финансового оздоровления корпорации и обществ группы за 2020 г. и утвержден детальный план для дальнейшей реализации программы.

Напомним, что на Выборгском заводе реализуется целый ряд проектов под инвестиционные квоты, однако заказчики судов столкнулись с проблемами из-за финансового состояния верфи.

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