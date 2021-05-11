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Завершилась 30-я сессия российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы Росрыболовства

У России и Южной Кореи большая «рыбная программа»

Росрыболовство подвело итоги 30-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. Стороны обсудили вопросы научно-технического сотрудничества, противодействия ННН-промыслу, реализации совместных инвестпроектов.

Борьба с коронавирусом

На юбилейной сессии российскую делегацию возглавлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, корейскую – заместитель министра морских дел и рыболовства республики по рыболовной политике Ким Чжун Сок.

Илья Шестаков отметил необходимость координации работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. До начала промысла в российских водах Корея направит списки экипажей своих судов (судовые роли) и результаты ПЦР-тестирования, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Суда под криль

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству на основе инвестиционных проектов. Россия предложила принять участие в строительстве судов-крилеловов на территории РФ – в связи с планами возобновить промысел криля в зоне регулирования АНТКОМ.

В Росрыболовстве отметили, что эта тема уже обсуждалась с Корейской ассоциацией морского оборудования. Она согласилась рассмотреть участие в проектах при условии, что заказ будет состоять не менее чем из четырех типовых судов блочной сборки. Корейская сторона поддержала намерение ассоциации, заявили в пресс-службе ФАР.

Проверка уловов

Еще одной темой сессии было сотрудничество по противодействию ННН-промыслу. Корея сообщила, что завершены внутригосударственные процедуры для внедрения системы подтверждения законности вылова креветок, которых ввозят на территорию республики. Эта система аналогична той, которая действует в отношении крабов российского происхождения. Для ускорения процесса Россия планирует в кратчайшие сроки передать информацию о латинских наименованиях видов креветок и продукции из них, а также кодов ТН ВЭД.

В 2020 г. в рамках реализации межправительственного соглашения Россия выдала 1146 сертификатов, подтверждающих законность происхождения ввозимых в Южную Корею живых, охлажденных, замороженных крабов и продукции из них. По информации ФАР, случаев выгрузки несертифицированной крабовой продукции не выявлено. Стороны договорились обмениваться информацией о заходе и выгрузке крабов российского происхождения с судов третьих стран.

РФ предложила ввести систему сертификации законности происхождении для всех видов водных биоресурсов российского происхождения при ввозе в Южную Корею.

Республика собирается рассмотреть этот вопрос после того, как будет введена система сертификации креветок.

Сотрудничество в марикультуре

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, стороны отметили, что в целом успешно выполнен план научно-технического сотрудничества. Россия и Корея договорились детально обсудить возможность расширения взаимодействия в области аквакультуры беспозвоночных и водорослей.

Также стороны согласились продолжить совместные исследования физико-химических свойств, показателей безопасности биологически активных веществ в морских беспозвоночных, рыбах и млекопитающих.

Выставка и ВЭФ

Илья Шестаков пригласил корейскую делегацию принять участие в IV Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге, а также в VI Восточном экономическом форуме – со 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Корейская сторона подтвердила намерение участвовать в обоих мероприятиях. Однако окончательное решение будет принято при условии благоприятной эпидемической обстановки, отметили в Росрыболовстве.

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