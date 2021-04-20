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Антарктический криль. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Рыбаков призывают застолбить право на криль

Росрыболовство намерено до 30 апреля сформировать список компаний, намеренных вести промысел антарктического криля. Это планируется сделать для «закрепления права вылова» в атлантической части Антарктики.

Возобновление российской добычи антарктического криля и строительство крилеловов заложены в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. При этом рыбаков волнует вопрос закрепления права доступа к ресурсу, так как организация промысла требует больших финансовых затрат и сопряжена с высокими рисками.

Из криля производят масло, фарш, а также муку для рыбных кормов. «Этот перспективный для отечественной рыбной промышленности ресурс эффективно и уже почти полностью осваивается современными судами Норвегии и Китая», - констатировали в Росрыболовстве.

Федеральное агентство обратило внимание: есть риски, что Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) введет новые ограничения, препятствующие расширению российского промысла криля.

«Поэтому стратегически верно для России как можно скорее заходить в зону вылова, подать заявку в АНТКОМ на лицензирование хотя бы одного судна. Одновременно необходимо приступить к созданию конкурентного крилевого флота», - подчеркнули в Росрыболовстве.

В связи с этим ФАР ждет от рыбаков информацию о намерении участвовать в добыче криля: сколько судов собираются выставлять и в каких районах. «Для гарантий инвестиций в развитие промысла криля агентство намерено подготовить отдельное постановление правительства и предложить его для обсуждения отраслевому сообществу», - сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По его данным, разработками технологий промысла готовы поделиться как зарубежные партнеры, так и отечественные конструкторы.

Чилийская компания Tharos предлагает проект, который, как утверждает предприятие, обеспечит конкурентное преимущество российским рыбакам. Предусмотрен полный цикл переработки на борту - непосредственно в экспедиции будут выпускаться два вида масла, мука и мясо. Подробные данные о проекте доступны для заинтересованных промышленников - нужно просто обратиться в управление организации рыболовства ФАР, отметили в ведомстве.

Специалисты Росрыболовства подготовили расчеты стоимости строительства судна и экономики промысла на основании проекта Tharos.

«Инвестиции в крилелов размером более 100 м составят в среднем 150 млн долларов, срок строительства на российских верфях – 3 года, проектный вылов – 100 тыс. тонн в год с производством полного цикла на борту, выручка – около 100 млн долларов, EBITDA – 39 млн долларов, с выходом на полную мощность на третий год, срок окупаемости – 9 лет, с учетом господдержки (25% компенсации затрат на строительство) – 8 лет», - привели цифры в федеральном агентстве.

Концепции развития промысла криля есть и у российских компаний. Так, КБ «Восток» предлагает проект экспедиционного лова: пять судов-фабрик одновременно ведут добычу весь промысловый сезон, то есть 7-9 месяцев в году, их работу обеспечивают суда снабжения. Представитель предприятия заверил, что финансирование опытно-конструкторских работ будет обеспечено за счет федерального бюджета, получено принципиальное согласие Минпромторга в случае наличия реального инвестора.

По оценкам Атлантического филиала ВНИРО, сейчас освоение криля подходит к рекордным объемам, которые осваивались в 1970-1980-е гг. прошлого века. Тогда практически весь показатель приходился на советский флот. Сегодня мировой вылов криля в атлантической части Антарктики составляет около 430 тыс. тонн, есть возможность расширения добычи.

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