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Центр системы мониторинга рыболовства и связи в этом году усилит работу над цифровыми сервисами для промысловой деятельности

ЦСМС готовится полностью «оцифровать» рыбный промысел

Центр системы мониторинга рыболовства и связи в этом году усилит работу над цифровыми сервисами для промысловой деятельности, отметили в ЦСМС. Планируется перевести как можно больше флота на подачу судовых суточных донесений в электронном виде.

«Перед ЦСМС поставлено несколько важнейших задач на 2021 год: завершить работу над системой «Квоты» для подготовки и выпуска директивных документов по квотированию водных биологических ресурсов, а также над системой «Электронные разрешения» для приема заявок, подготовки и выдачи разрешений на вылов рыбы и морепродуктов», – рассказал врио начальника центра Александр Михайлов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, другая важная задача – переход судов на подачу судовых суточных донесений через электронный промысловый журнал. Центр напомнил, что в ноябре ЭПЖ для рыбопромыслового флота обновили с учетом замечаний и предложений рыбаков.

«ЦСМС в текущем году продолжит работу над улучшением функционала электронного промыслового журнала, хотя уже сейчас мы видим рост количества судов, перешедших на подачу ССД в электронном виде. В «боевом» режиме ССД используют уже 173 судна, большая часть из них – суда Северо-Западного бассейна», – отметил Александр Михайлов.

По данным центра, на Дальнем Востоке сейчас электронные ССД подают 45 судов. Ожидается, что в скором времени этот показатель вырастет вдвое.

«ЦСМС достиг предварительной договоренности о переходе еще 50 судов Дальнего Востока на электронные ССД в летнем периоде. Рассчитываем, что подтянутся и другие бассейны. Наша задача – масштабировать использование ЭПЖ на весь рыбопромысловый флот, закрепив это законодательно», – заявил глава центра.

По его словам, на 2021 г. запланирован ряд и других мероприятий по цифровизации промысловой деятельности. «Эти процессы весьма трудоемкие, но цель их благая – создание максимально удобной и качественной цифровой среды для рыбаков», – подчеркнул Александр Михайлов.

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