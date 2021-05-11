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О подготовке к камчатской путине рассказали на конференции Fishnews Online

Камчатка рассчитывает на точный прогноз и хорошие уловы лосося

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын рассказал о подготовке к путине на конференции Fishnews Online. В этом году в регионе ожидается вылов около 360 тыс. тонн.

Нечетный год традиционно считается более урожайным по уловам лосося на востоке Камчатки, но в последнее время разница сглаживается. В этом году прогноз по вылову горбуши на восточном и на западном побережьях практически одинаков. «Это нас не может не радовать: почти 150 тыс. тонн по востоку и около 145 тыс. тонн по западу», – обратил внимание председатель АДЛК.

Основной промысел на Восточной Камчатке должен начаться с 15 июня. В ассоциации рассчитывают, что к этому времени будут проведены предпутинные исследования в Карагинской подзоне, которые помогут уточнить информацию по подходам рыбы.

Ассоциация добытчиков лососей Камчатки участвует в мероприятиях по подготовке к путине. Это и совещания по вопросам регулирования промысла, обеспечения пропуска рыбы на нерестилища, и обсуждения завоза сезонных работников, отметил Владимир Галицын.

Краевая комиссия по анадромным определила базовые принципы организации предстоящей путины на заседании 7 мая. На следующий день также обсуждалась работа в Камчатском заливе, сообщил Владимир Галицын. Напомним, что в этом районе принимаются особые меры по сохранению нерки. 24 мая должен начаться мониторинговый лов на одном из речных участков – чтобы оценивать подходы рыбы. В целом на реке Камчатка осуществлять промышленное рыболовство лосося, как и в прошлом году, не планируется, рассказал руководитель ассоциации. Промышленный лов на морских неводах начнется, когда будут достигнуты показатели по пропуску в бассейн реки Камчатка не менее 150 тыс. экземпляров либо в озеро Азабачье не менее 50 тыс. экземпляров ранней формы нерки.

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