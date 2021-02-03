03 февраля 2021 года

Камчатка озвучила ожидания по лососям

В нынешнем году на Камчатке ожидается вылов около 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это первоначальный прогноз, который еще может быть скорректирован по итогам предпутинных исследований.

Предварительные прогнозы науки на лососевую путину 2021 г. обсудили на совещании у губернатора Владимира Солодова.

Глава региона обратил внимание, что в прошлом году удалось организовать бесперебойную работу, несмотря на вызовы пандемии коронавируса.

«Мы не допустили массовых заболеваний, остановки вылова ни в одном из вахтовых поселков, серьезных перебоев на рыбопромысловых судах», – заявил Владимир Солодов.

Однако подходы лососей отличались от прогнозируемых, и это необходимо учесть, отметил губернатор.

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская сообщила, что, исходя из прогнозов ученых, в путину 2021 г. будет освоено 359 тыс. 425 тонн тихоокеанских лососей. Предполагается, что основу промысла сформирует горбуша.

Горбуша

И на восточном, и на западном побережье ожидаются значительные объемы горбуши. «В целом по Восточной Камчатке предполагается освоить порядка 150 тыс. тонн, а по западной, несмотря на то что это поколение условно неурожайное, прогнозируемый объем вылова – 144 тыс. тонн», – цитирует пресс-служба краевого правительства главу КамчатНИРО.

Нина Шпигальская отметила, что начиная с 2015, а также в 2017, 2019 гг. шло стабильное нарастание нерестовых подходов нечетной линии, то есть условно неурожайной. «Сейчас у нас наблюдается исторический максимум для этого поколения. По съемкам мы видим очень большую численность учтенной молоди и высокие показатели ската. Если сохранятся благоприятные условия в период морской зимовки, океанического нагула, то мы рассчитываем на очень урожайное поколение, которое вернется в 2021 году на западное побережье Камчатки», – рассказала руководитель филиала.

Нерка

Прогноз вылова нерки ниже, чем на 2020 г., но при этом соотносится с фактическими уловами прошлого года. Так, было освоено 29 тыс. 300 тонн, в этом году ожидается 29 тыс. 496 тонн, в том числе на востоке – чуть более 9 тыс. тонн, на западе – около 20 тыс. тонн.

«У нас есть два основных водных объекта, которые дают основные уловы нерки, — это бассейны рек Камчатка и Озерная. Там мы видим некоторое снижение запасов нерки. В наибольшей степени это прослеживается по бассейну реки Камчатка, поэтому там планируется реализовать усиленные меры по пропуску. Думаю, что на комиссии по анадромным видам рыб будут рассмотрены достаточно серьезные меры по ограничению промысла, чтобы обеспечить необходимый уровень пропуска. По реке Озерной в целом состояние стабильное с тенденцией на снижение, – отметила Нина Шпигальская. – Весь этот комплекс данных говорит о том, что в настоящее время нерестовый подход по нерке прогнозируется несколько ниже».

Кета, кижуч, чавыча

Ожидания по кете – почти 25 тыс. тонн, в том числе около 8,5 тыс. тонн на восточном побережье и около 16,5 тыс. тонн на западном.

Прогноз по кижучу руководитель КамчатНИРО охарактеризовала как высокий. Более 7 тыс. тонн, по мнению ученых, можно будет добыть на Западной Камчатке, в восточной части объем вылова будет находится на среднемноголетнем уровне — около 2 тыс. тонн. Объем прогнозируемого вылова по чавыче снизился: на восточном побережье рекомендуется к вылову всего 330 тонн.

Коронавирус

На совещании обсуждались и вопросы организации путины в условиях борьбы с COVID-19, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«В прошлом году одной из основных организационных сложностей стало обеспечение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции для более 10 тыс. сезонных работников. Естественно, это потребовало огромных ресурсов от предприятий. Задача этого года — обеспечить вакцинацию либо завоз на территорию края уже вакцинированных работников. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос», – заявил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Напомним, что всего в 2021 г. в Дальневосточном бассейне ожидается вылов 459,3 тыс. тонн лососей.

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