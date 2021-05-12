Наука готовит прогнозы для Атлантики

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО обсудили возможные прогнозы допустимых уловов на 2022 г. для промысловых видов Атлантики и южной части Тихого океана. Это, в частности, мелкие пелагические рыбы, тунцы, путассу и криль.

Материалы к прогнозу общих допустимых уловов и возможного вылова водных биоресурсов, а также условий среды в промысловых океанических районах на 2022 г. рассмотрели на заседании ученого совета Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в Северо-Восточной Атлантике на промысле путассу есть надежда сохранить текущий уровень допустимого вылова, поскольку ожидается появление поколений рыбы сравнительно высокой численности. Однако ученые отмечают возросшую вариабельность распределения и сроков образования нерестовых скоплений путассу, что может затруднить работу рыбаков.

В Центрально-Восточной Атлантике наибольший интерес для российского рыболовного флота представляют запасы мелких пелагических рыб. По большинству из них наблюдается постепенное уменьшение биомассы под воздействием как промысла, так и меняющихся условий внешней среды. Особое беспокойство вызывает чрезмерный вылов сардинелл, величина запаса которых составляет четверть от оптимального уровня.

Европейская ставрида в этом районе тоже испытывает серьезное давление, но пока выдерживает промысловую нагрузку. Лучше выглядят перспективы западноафриканской ставриды – в ближайшие годы можно ожидать хорошего пополнения этого запаса.

Определенные опасения есть и по сардине сахарской популяции. Ее биомасса все еще достаточно высока, но современные объемы вылова близки к чрезмерным. В хорошем состоянии остается запас скумбрии, даже несмотря на увеличившийся в последние годы темп эксплуатации.

В Юго-Западной Атлантике специалисты прогнозируют рост запаса аргентинского кальмара, хотя российский флот в этом районе отсутствует.

По мнению ученых, по-прежнему перспективной является добыча атлантических тунцов. Наибольший интерес среди них представляют скумбриевидный, макрелевый и полосатый тунцы, промысловый потенциал которых недоиспользуется.

В антарктической части Атлантики промысел ледяной рыбы и клыкача сохраняется в небольших объемах в подрайоне острова Южная Георгия. Российские суда не участвуют в этом лове последние полтора десятилетия. Добыча антарктического криля, напротив, растет и в сезоне 2019/2020 г. достигла 440 тыс. тонн – это максимальный результат с середины 1980-х гг. Причем 80% объема пришлось на долю китайских и норвежских судов.

В Атлантическом филиале подчеркнули, что развитие отечественного промысла криля не сдерживается ни состоянием ресурсов, ни правовыми возможностями российского промысла. Добыча криля осуществляется на основе «олимпийской» системы в рамках установленных величин допустимого вылова, без выделения национальных квот.

В южной части Тихого океана ожидается рост биомассы ставриды. Если эта тенденция сохранится, ученые считают вероятным увеличение в 2022 г. российской квоты в этом районе.

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