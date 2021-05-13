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Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Эдуард Климов: Мы не можем жить без рыбы, это факт

15 лет назад в отрасли начал вводиться новый термин – «исторический принцип», тогда же в интернете появился сайт fishnews.ru. Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов рассказывает, как трансформировалась отрасль и вместе с ней медиахолдинг.

«Так получилось, что в 2005 году нам пришлось взять в управление газету «Рыбак Приморья», сделать ребрендинг, перезапустить, адаптировать к новым условиям. Когда мы стали заниматься «Рыбаком Приморья», то увидели, что такого понятия, как «единое информационное пространство рыбной отрасли», нет. Нельзя было узнать, что реально происходит не только в Приморском крае, но и в Хабаровском, на Сахалине, в других регионах. Существовал интернет-ресурс «Рыба Камчатского края», которая давала региональную информацию, был портал Fishnet, где публиковались цены и аналитика продаж. Еще был журнал «Рыба и морепродукты», который издавался в Москве. Как только мы увидели, что информацию получать неоткуда, нам пришлось организовывать и строить собственную систему добычи информации, формировать отряд спикеров», – вспоминает Эдуард Климов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что в 2005-м и, особенно, 2006 гг. рыбная отрасль кардинально отличалась от нынешней. Еще не было федерального закона «О рыболовстве…», еще не состоялся судьбоносное заседание президиума Госсовета 2007 г.

«Отрасль находилась в полном разгроме в результате аукционов. Все рыбопромышленники были в серьезных долгах на тот момент, – напомнил глава медиахолдинга. – Все это сейчас, к сожалению, забылось».

Более того, отсутствовало взаимодействие рыбаков в регионах, и их мнение никем не учитывалось, отметил эксперт. Только когда Виктор Зубков стал первым вице-премьером в правительстве Владимира Путина, он стал приглашать к себе рыбаков. Именно Виктор Зубков заложил основы нынешнего рыбохозяйственного комплекса, имеющего сейчас возможность тратить на аукционах сотни миллиардов рублей и строить новые суда.

«Я хочу напомнить людям, которые заявляют, что переход к «историческому принципу» распределения квот был ошибкой, что это решение было принято Владимиром Путиным. И в результате этого решения отрасль получила развитие. Сложно даже себе представить, в каком виде существовал бы сейчас рыбохозяйственный комплекс страны, если бы тогда рыбаки не получили эту передышку. А сейчас на аукционах из отрасли изымаются огромные средства помимо того, что за счет рыбаков развивается российское гражданское судостроение», – подчеркнул Эдуард Климов.

По его мнению, промышленники готовы были сами строить флот, их надо было только подтолкнуть.

«Но все, на мой взгляд, очень резко изменилось, когда из отрасли в 2019 году изъяли больше 140 млрд рублей. Ни о каком развитии здесь дальше не может быть и речи», – уверен руководитель медиахолдинга. Он считает, что эти средства могли бы дать гораздо больший результат при правильно поставленной государством задаче. Например, решить проблемы с холодильниками, с развитием портов.

Сейчас рыбой и проблемами рыбаков на уровне правительства не занимается никто, в результате нынешняя судьба отрасли непредсказуема, полагает Эдуард Климов. В то же время на бизнес давит пресс: сильнейшее влияние непрофильных структур.

«Руководитель ОСК Алексей Рахманов диктует, что рыбакам строить; Росприроднадзор, не видя разницы между коровами и крабами, останавливает экспорт морепродуктов; то прибрежный промысел останавливается пограничниками в целом регионе… Что будет завтра и к чему готовиться – вообще неизвестно, потому что любой может придумать любые нововведения, и чиновники будут их между собой обсуждать», – подчеркнул эксперт.

Говоря о работе медиахолдинга, он отметил, что рыбопромышленникам приходится читать «Фишньюс» каждый день, потому что благодаря этой информации они либо зарабатывают, либо видят, где могут потерять.

«Кроме того, сейчас, мне кажется, мы – единственная площадка, где проводятся дискуссии, за которыми могут следить органы принятия решений, то есть чиновники», - обратил внимание Эдуард Климов.

По его словам, преимущество «Фишньюс» – в изложении всех аспектов профессиональных проблем простым языком.

«Нам бы очень не хотелось вновь писать об аукционах через 15 лет. Потому что это опять путь в тупик», – предостерег эксперт.

В то же время он отметил: прелесть ситуации в том, что рыба будет востребована всегда. «Это вселяет оптимизм. Мы не можем жить без рыбы, это факт», – констатировал председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс».

Полный текст читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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