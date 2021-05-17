Рыбакам предложат тысячу тонн краба в Карском море

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил планы по открытию с 2022 г. промысла краба-стригуна опилио в Карском море. Допустимый вылов определен на уровне 1 тыс. тонн, но в дальнейшем квоту могут увеличить.

«Промысел начнется в 2022 году. В этом году мы будем проводить аукцион, на котором разыграем доли квот на вылов краба в Карском море», – рассказал журналистам 14 мая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на начальном этапе разрешенный к промыслу объем составит порядка 1000 тонн.

«Считаем, что в принципе в дальнейшем, конечно же, будет рост запасов крабов в Карском море, и мы сможем увеличить его где-то в два-три раза. Но надо посмотреть, как краб будет себя вести по итогам первых двух лет промышленного лова», – отметил Илья Шестаков.

Запасы краба-стригуна опилио в Карском море были оценены в ходе трансарктической экспедиции НИС «Профессор Леванидов» в 2019 г. В марте текущего года совет директоров НИИ Росрыболовства отметил, что этот вид достиг промысловой численности и его можно рекомендовать для добычи в данном районе.

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