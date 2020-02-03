03 февраля 2020 года

Краба Карского моря включат в ОДУ

Совет директоров рыбохозяйственных НИИ рекомендовал внести в перечень объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов, краба-стригуна опилио в Карском море и гренландскую креветку в Восточно-Сахалинской подзоне.

Ресурсы опилио в Карском море изучало НИС «Профессор Леванидов» в ходе трансарктической экспедиции в 2019 г. Текущие величина и состояние запаса свидетельствуют о возможности организации специального промысла, отметили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Доли квот Росрыболовство предполагает выставить на аукцион.

В Чукотском море нашли много минтая

Кроме того, на совете директоров отраслевых НИИ 30 января решили скорректировать общие допустимые уловы ряда объектов на основании данных, полученных в рейсах прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, больше всего увеличат ОДУ минтая и трески Западно-Беринговоморской и Чукотской зон.

Впервые предложено установить общий допустимый улов минтая Чукотского моря. Его запасы в ходе трансарктической экспедиции обнаружил «Профессор Леванидов».

Также специалисты рассмотрели новую редакцию Правил регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабоидов на период 2020-2023 гг. Ориентиры управления запасами актуализировали, предельные уровни корректировки ОДУ в целом остались неизменными, отметили в институте.

Об изменениях расскажут на ДВНПС

По итогам совета директоров руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил оперативно провести работу по организации аукционов с учетом корректировки ОДУ-2020. Также НИИ должны подготовить доклад для рыбопромышленников на ближайшем Дальневосточном научно-промысловом совете. Он пройдет в конце февраля в Южно-Сахалинске.

Глава федерального агентства одобрил включение в план приоритетных исследований ВНИРО на 2020 г. траловой съемки в Чукотском море.

«Для рыбопромышленников, которые туда пойдут, важно точное понимание структуры и динамики запасов», - подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Fishnews