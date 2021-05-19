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Расширенное заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы оценили работу над административными барьерами

Профильный комитет Совета Федерации утвердил рекомендации совещаний, проведенных в течение весенней сессии, – по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли и по нормам содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах.

О реализации рекомендаций совещания, посвященного применению механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса, на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 18 мая доложила член Совета Федерации Людмила Талабаева.

Она подчеркнула, что благодаря этому механизму в рыбном хозяйстве удалось отменить свыше 250 нормативных актов. По словам сенатора, в настоящее время Минэкономразвития ведет работу по пяти пилотным сферам, в которых планируется создать реестры обязательных требований.

«Мы рекомендуем Минэкономразвития создать реестр обязательных требований в рыбной отрасли. В целях их систематизации, выявления чрезмерных или избыточных обязательных требований и информирования предпринимателей о действующих обязательных требованиях в рыбной отрасли», – отметила Людмила Талабаева.

Еще один важный для рыбаков вопрос – о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах – профильный комитет рассмотрел на заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов в области рыболовства и аквакультуры. Первый зампредседателя комитета Сергей Митин рассказал о расхождениях в подходах к допустимому содержанию мышьяка в рыбном техрегламенте, у отраслевой науки и в международных стандартах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас в России допустимый уровень содержания мышьяка в рыбе, рыбной продукции и морепродуктах составляет 5 мг/кг – без разделения на органические и неорганические соединения, что препятствует реализации уловов некоторых видов водных биоресурсов на внутреннем рынке и затрудняет их экспорт. «В Кодексе Алиментариус и вообще у ВТО или этого нет, или намного мягче показатели, то есть мы тут идем совершенно непонятно», – указал сенатор.

Он добавил, что споры по этой теме тянутся уже десять лет, и раскритиковал позицию ответственных ведомств – Роспотребнадзора и Росрыболовства. По словам сенатора, официальных документов и расчетов, обосновывающих ту или иную позицию, ни одна сторона пока так и не предъявила.

«Учитывая, что у нас 2 июня выступает [руководитель Роспотребнадзора – прим. ред.] Анна Попова, предлагаю это в протокол внести и этот вопрос решить. Пусть она окончательно это решит и доложит Совету Федерации, это ее прерогатива», – заявил Сергей Митин.

По итогам рассмотрения профильный комитет утвердил решения обоих мероприятий. Председатель комитета Алексей Майоров предложил Сергею Митину подготовить соответствующие предложения к правительственному часу с главой Роспотребнадзора.

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Fishnews

  • Расширенное заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы Совфеда
  • Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ. Фото пресс-службы Совфеда
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