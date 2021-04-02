По мышьяку нет прогресса без Роспотребнадзора

Предварительные шаги к пересмотру санитарных норм уже сделаны, пришли к выводу участники круглого стола по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах. Но для дальнейшей работы необходимо участие Роспотребнадзора.

Проблема с нормированием мышьяка в рыбе и морепродуктах не решается уже более 10 лет, несмотря на многочисленные обращения рыбопромышленных компаний и отраслевых объединений. За это время весьма жесткие нормы советского ГОСТа – до 5 миллиграммов любых соединений мышьяка на килограмм – благополучно перекочевали в техрегламент ЕАЭС, встав непреодолимым барьером перед десятками тысяч тонн рыбопродукции, которые могли бы попасть на внутренний рынок.

«Уловы целых промыслов, в том числе новых, которые пользовались хорошим спросом за рубежом, – это и глубоководные крабы, глубоководные рыбы, некоторые креветки, водоросли – то, что очень полезно для здоровья, оказались недоступны для наших граждан», – заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на круглом столе, организованном 30 марта в пресс-центре «Россия сегодня».

Он напомнил, что в рыбе и морепродуктах мышьяк в основном присутствует в виде органических соединений, которые считаются нетоксичными либо малотоксичными. Однако техрегламент не предусматривает раздельного нормирования для органической и неорганической форм мышьяка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это расходится с мировой практикой. Анализ материалов, выполненный Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в рамках межведомственной рабочей группы по мышьяку, показал, что во многих странах, в том числе в Японии и Республике Корея, органический и неорганический мышьяк в принципе не нормируется. В США допустимые нормы в разы выше российских. А в Китае проверяется содержание только неорганического мышьяка.

«Токсичность органических форм в разы, на порядки меньше, чем неорганических», – подтвердил заведующий референс-лабораторией Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) Андрей Марцынкевич. В подведомственном Россельхознадзору учреждении разработана методика определения количества неорганического мышьяка и с 2019 г. проводятся исследования по этому показателю по запросам компаний, экспортирующих продукцию в КНР.

Лаборатория обрабатывает порядка 300-400 проб в год, за этот период не было выявлено ни одного случая превышения допустимого уровня по неорганическому мышьяку. При этом по содержанию «общего мышьяка» часть продукции не соответствовала российским требованиям.

Прицельно «отлавливать» неорганический мышьяк умеют и во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, где тоже есть методика для подобных анализов. Всего за 2020 г. специалисты Россельхознадзора выполнили более 10 тыс. исследований рыбной продукции на содержание мышьяка, в 160 случаях результаты оказались выше нормативных, рассказал начальник отдела лабораторного контроля ведомства Ильяс Адиатулин.

Проблема в том, что некоторые виды рыбы – тресковые, камбаловые, зубатки, а также ракообразные, двустворчатые моллюски и водоросли в среднем накапливают больше мышьяка, чем прочие виды водных биоресурсов. Кроме того, часть районов, где ведут промысел российские рыбаки, изначально имеет более высокий фоновый уровень содержания мышьяка, чем в нормативах. Исследования показывают, что с каждым годом процент несоответствующих значений по «общему мышьяку» в рыбе растет, а значит, с препятствиями в будущем могут столкнуться не только предприятия, специализирующиеся на глубоководной рыбалке.

Из-за заградительных правил по мышьяку внутренний рынок и российские экспортеры ежегодно теряют до 160 тыс. тонн рыбной продукции, привел конкретные цифры зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. В феврале в Совфеде прошло мероприятие на аналогичную тему. В результате сенаторы рекомендовали правительству вынести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии вопрос об актуализации плана разработки техрегламентов ЕАЭС на 2021 г. в части корректировки нормирования уровня мышьяка.

Замдиректора по научной работе ВНИРО Елена Харенко обратила внимание, что технологические процессы способны заметно снижать содержание токсичных элементов в рыбном сырье, поэтому превышение нормы по мышьяку в уловах совсем не обязательно сохранится в готовой продукции. «Все-таки в сыром виде мы очень мало потребляем рыбы, крабов, креветок», – отметила эксперт.

Она предложила не изобретать велосипед, а пойти по пути стран, в которых установлены нормативы только по неорганическому мышьяку. Внесение в законодательство такого понятия позволит, во-первых, «решить проблему поступления продукции на внутренний рынок», а во-вторых, «добиться гармонизации законодательства с нашими торговыми партнерами», поддержал точку зрения отраслевого института Андрей Марцынкевич.

С тем, что требования по мышьяку пора пересматривать, не спорил никто из присутствовавших на круглом столе. Но в нем не участвовали те ведомства, чья позиция в этом вопросе наиболее важна, указала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Проблема мышьяка в рыбе – это оценка риска по здоровью, поэтому самые главные участники, которые должны высказать свое мнение, – это Минздрав и Роспотребнадзор», – подчеркнула она.

Участники встречи сошлись во мнении, что предварительная работа уже проведена. Теперь важно как продолжать действия по линии ЕАЭС, так и вовлекать в обсуждение санитарные службы в лице Роспотребнадзора.

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