Чукотка предагает упростить правила для традиционного лова

Пакет инициатив по упрощению и совершенствованию системы рыболовства коренных народов сформировали участники тематического совещания в Анадыре. Предложения направят в Росрыболовство и Северо-Восточное теруправление ведомства.

Совещание организовало управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки совместно с региональным департаментом сельского хозяйства и продовольствия. В режиме видеосвязи к встрече подключились муниципалитеты и представители общественных объединений КМНЧ, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства автономного округа.

По результатам совещания предложено упростить заявочную кампанию: отменить необходимость нотариального заверения прилагаемых к заявке копий документов, а также предоставлять доступ к водным биоресурсам без привязки к месту постоянной регистрации жителей.

В перечень также вошли предложения о разделении рыболовства на два вида (для физических и юридических лиц) и о принятии отчетов не только почтовым, но и электронным отправлением. Кроме того, в список включили инициативы о возможности принятия заявок и отчетов работающими в районах рыбинспекторами. Предложено разрешить вылов родственниками за граждан отдельных категорий (например, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья).

Начальник окружного управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова, говоря о новой форме заявки, подчеркнула, что ее снова можно заполнять на детей. Глава управления обратила внимание: заявку на 2022 г. теперь могут подавать представители всех КМНС, прописанных на Чукотке.

Ранее по инициативе руководства округа уже вносились изменения в федеральную нормативную базу о поддержке традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Кроме того, в апреле правительство утвердило программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктической зоне. В документ включены предложения Чукотки.

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