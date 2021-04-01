Новые правила взволновали КМНС

С 3 апреля вступают в силу новые приказы федеральных властей в сфере традиционного рыболовства. Заявки на предоставление объемов для добычи требуется оформлять в соответствии с новой формой – это вызвало вопросы у пользователей, уже подавших обращения.

Большое количество вопросов по традиционному рыболовству поступило по время прямой линии, которую провел 31 марта министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в апреле вступают в силу новые документы в этой сфере. Это новый административный регламент, утвержденный Федеральным агентством по рыболовству, и новые формы заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование, определенные приказом Минсельхоза России.

По правилам, теруправления Росрыболовства принимают обращения от представителей коренных малочисленных народов на традиционное рыболовство до 1 сентября года, предшествующего году промысла.

На сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства (Камчатский край находится в ведении СВТУ) была опубликована информация о том, что по заявкам, оформленным по старому образцу, будут приняты отрицательные решения.

Форма заявок обновлена в рамках федерального законодательства. Реалии таковы, что нужно выполнять его требования, чтобы не остаться без объемов, прокомментировал вопросы КМНС представитель краевого минрыбхоза.

По 500 поступившим заявкам будет проведена работа, чтобы они были приведены в соответствие с требованиями нового регламента и люди получили возможность рыбачить, подчеркнул министр. Права КМНС должны быть обеспечены, отметил он.

Андрей Здетоветский также сообщил, что сейчас изучаются и другие требования новых документов с точки зрения влияния на традиционное рыболовство.

Среди плюсов нового регламента министр назвал изменения по добыче морского зверя. По мнению главы минрыбхоза, это позволит решить проблему, когда получалось, что на одного человека должно предоставляться для добычи меньше одной особи.

Также в регламенте четко прописано, что регулирование по лососевым относится к компетенции комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, обратил внимание Андрей Здетоветский.

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