В «одном окне» для экспортеров прибавится услуг

Правительство вновь расширило возможности информационной системы «Одно окно» - увеличивается перечень доступных экспортерам онлайн-сервисов.

Соответствующее распоряжение правительства РФ – от 15 мая 2021 года № 1250 - подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, перечень доступных в «одном окне» онлайн-сервисов будет включать организацию международных почтовых отправлений, а также возможности оформления и получения услуг международной перевозки при экспорте товаров.

«В частности, по системе «одного окна» представители бизнеса смогут подавать онлайн-заявки на отправку международной корреспонденции, получать предварительный расчет ее стоимости, отслеживать статус писем и состояние клиентского счета. Кроме того, у экспортеров будет возможность дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках. Также в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки, они необходимы экспортерам для получения различных мер господдержки», - рассказали в пресс-службе.

Комплексная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна», была запущена в конце 2020 г. для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством, отметили в правительстве.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews