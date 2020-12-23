23 декабря 2020 года

Систему «одного окна» для экспортеров закрепили в законе

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о работе государственной информационной системы «Одно окно» для экспортеров. Идея - сделать более комфортным и эффективным взаимодействие власти и бизнеса.

Официально опубликован федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 446 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности».

Система должна обеспечивать в электронной форме взаимодействие участников ВЭД с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и другими организациями. С ее помощью будут оказываться госуслуги, исполнятся государственные функции, формироваться статистика.

Установление порядка функционирования системы закреплено за правительством. Как сообщает корреспондент Fishnews, кабмин уже утвердил перечень госуслуг и административных процедур в сфере ВЭД, которые могут предоставляться в электронном виде по принципу «одного окна».

Закон закрепил, что доступ участников ВЭД к системе «одного окна» должен обеспечиваться на добровольной и безвозмездной основе.

Оператором системы является АО «Российский экспортный центр». В конце ноября РЭЦ уже сообщил об открытии к ней публичного доступа.

Основные положения нового федерального закона вступят в силу с 1 января 2021 г.

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