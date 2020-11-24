24 ноября 2020 года

Экспортерам расширяют «одно окно»

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг и процедур в сфере ВЭД, которые могут предоставляться с помощью электронной системы «Одно окно». Открыть ее для публичного доступа планируется 26 ноября, но список сервисов сначала будет ограничен.

Напомним, что по указу президента к 2021 г. должно быть организовано взаимодействие участников международной торговли с контролирующими органами по принципу «одного окна». Механизм реализуется на базе цифровой платформы «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава правительства Михаил Мишустин распорядился расширить список сервисов, которые могут предоставляться через «одно окно».

В перечень включили, например, обеспечение возможности получения предварительного решения о классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

«В первую очередь бизнесу станут доступны наиболее востребованные сервисы: оформление мер господдержки, таможенных деклараций, подтверждение нулевой ставки НДС. Позже компании смогут дистанционно оформить разрешительные документы и получить иные услуги в соответствии с определенным правительством перечнем», – отметили в пресс-службе кабмина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews