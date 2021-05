Для рыбаков подготовили альтернативу Полярному кодексу

Профильный комитет Международной морской организации (ИМО) утвердил Руководство по безопасности рыболовных судов длиной более 24 м, эксплуатирующихся в полярных водах. Документ носит рекомендательный характер.

Руководство (Guidelines for safety measures for fishing vessels of 24m in length and over operating in polar waters) было принято на 103-й сессии комитета ИМО по безопасности на море, сообщили Fishnews в пресс-службе международной организации.

Документ содержит набор рекомендаций в отношении конструкции, противопожарной защиты судов, спасательных средств, радио- и навигационного оборудования, организации и планирования рейсов. Эти предложения призваны повысить уровень безопасности мореплавания в водах Арктики и Антарктики.

В пресс-службе отметили, что правила и рекомендации ИМО по безопасности в арктических и антарктических водах изложены в Полярном кодексе, обязательном к применению с 2017 г. Принятие руководства обусловлено неохваченностью рыболовных судов Полярным кодексом, поскольку они не подпадают под действие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС).

