Заполярная ярмарка «Наша рыба» встанет на колеса

В Мурманской области собираются придать мобильности социальному проекту «Наша рыба». Специальные машины – фудтраки – начнут ездить по населенным пунктам области.

Планируется, что передвижная торговая площадка, оснащенная холодильным и морозильным оборудованием, будет разъезжать по глубинке уже этим летом, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Проект «Наша рыба» с 24 апреля возобновил работу в формате еженедельных ярмарок. Как отметил губернатор Андрей Чибис, за четыре недели продано порядка 13 тонн охлажденной и 9 тонн замороженной и копченой рыбной продукции. Всего за два года действия программы реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов.

«С марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса ярмарка была на паузе, но проект осуществлял свою работу в режиме онлайн-заказов и доставки продукции на дом. И вот уже пятая суббота, как ярмарка запустилась в привычном месте», – прокомментировал руководитель АНО «Мурманконгресс» Артем Марышев.

Напомним, проект «Наша рыба» в Мурманской области был запущен в 2019 г.

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