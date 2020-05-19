19 мая 2020 года

Рыбная программа Заполярья перешла в онлайн

В Мурманской области в режиме онлайн возобновила работу выставка-ярмарка «Наша рыба». Ранее социальный проект был приостановлен в связи с пандемией, сейчас рыбную продукцию готовы доставлять на дом.

Ряд поставщиков готов обеспечивать покупателям широкий ассортимент рыбной продукции, самостоятельно принимать заявки и осуществлять доставку, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

На сайте проекта доступны для заказа охлажденные треска, форель, пикша, камбала, креветка, крылья ската, сайда, продукция холодного и горячего копчения.

Социальный проект «Наша рыба» был запущен в регионе в 2019 г.для обеспечения северян рыбопродукцией по доступным ценам.

Fishnews