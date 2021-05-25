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«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Специалисты компании «Марик» сформировали набор оптимальных решений для первичной переработки, копчения, сушки и упаковки продукции из рыбы и морепродуктов.

Презентация торговой марки Marique, которую представила на рынке одноименная владивостокская компания, состоялась в 2019 г. Заявленная на Международном конгрессе рыбаков концепция не поменялась: грамотно подобрать заказчику надежное оборудование, которое оптимально отвечало бы его запросам и вызовам рынка.

Сегодня специалисты компании «Марик» предложили еще более короткий путь к цели: для экономии времени заказчик сам выбирает актуальное для себя направление из перечня технологических процессов и сразу получает готовое решение.

Качество исполнения гарантируют известные российские и зарубежные разработчики и изготовители оборудования. «Даже на Дальнем Востоке наш клиент получит оборудование по той же цене, что и у официальных представителей наших компаний-партнеров из Европы», – отмечает генеральный директор ООО «Марик» Артем Комаров.

Первичная обработка

Машины для разделки рыбы с выпуском продукции ПБГ и ПСГ – наиболее востребованное у рыбопереработчиков оборудование. Основные критерии – надежность, простота эксплуатации и скорость изготовления самого заказа.

Лучше всего отвечает этим требованиям серийная продукция лидеров на российском рынке машиностроения для рыбной отрасли – дальневосточных компаний «Технологическое оборудование» и «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ). Это головорубы, моечные и глазуровочные машины, линии рыбопереработки, машины для автоматической разделки лососевых и минтая (Н3-ИРФ), крабовое, икорное оборудование и многое другое.

Копчение и сушка

Еще один популярный сегмент на российском рынке – рыба, кальмар или другие морепродукты в копченом, вяленом и сушеном виде. Сложность в том, что в процессе термообработки это ценное, но капризное сырье легко испортить.

Компания «Марик» предлагает доверить этот вопрос немецкой технике «Райх» (REICH) – одной из ведущих мировых марок оборудования для термообработки. Переработчики могут выбрать установки различных модификаций для копчения и вяления по ценам официального представительства. Эта техника устанавливает новые стандарты с точки зрения экономической эффективности и гарантирует оптимальное качество готовой продукции.

Сушильная камера для пищевого производства (KIHARA)

Тем, кто предпочитает японские бренды, стоит обратить внимание на продукцию компании «Кихара» (KIHARA). Этот изготовитель оборудования для сушки продуктов делает ставку на скорость, универсальность, экономичность обработки и, конечно же, эстетику готовой продукции: все полезное, по японской традиции, должно быть красивым.

Упаковка

Не только сохранить качество и полезные свойства готовой продукции, но и показать товар лицом позволяет упаковка. Быстро, экономично и профессионально с этой задачей справляется оборудование компании «Хуалянь Машинери» (Hualian Machinery) – крупнейшего производителя упаковочных машин.

Двухкамерная вакуум-упаковочная машина (Hualian Machinery)

Эта техника уверенно держит конкуренцию с европейскими и отечественными производителями. «Марик» поможет подобрать самый выигрышный вариант из более чем 20 серий и 100 моделей упаковочного и другого пищевого оборудования различной модификации.

Дезинфекция

Требование современного рынка, мгновенно ставшее обязательным пропуском на экспорт в условиях пандемии COVID-19, – обеззараживание внутренней и внешней упаковки поставляемой продукции. Обеззараживатели и модули дезинфекции сегодня запустили в серийное производство «Технологическое оборудование» и ДРТЦ, официальным дистрибьютором которых выступает компания «Марик».

Генераторы, контейнеры, решетки

Под маркой Marique сегодня можно получить и лучшее предложение по соотношению «цена – качество» в сегменте промышленных дизель-генераторов. Это достигается за счет контроля качества производства на предприятиях Китая.

Также компания предлагает рыбопромышленным и перерабатывающим предприятиям изотермические контейнеры различного объема (от 660 до 1000 литров), моделей (M, S, F) и цветов. Другим популярным и незаменимым «расходником» для производств стали решетки из усиленного фиберглассового пластика (FRP). Этот легкий материал устойчив к коррозии, обладает высокой прочностью, огнеупорностью и не проводит электричество.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

ООО «Марик»

690022, Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159е, стр. 4

+7 (423) 202-50-38

komarovao@dvtexno.ru

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