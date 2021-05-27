КРДВ получила нового руководителя

Исполнять обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики будет Игорь Носов. КРДВ объединила функции нескольких институтов развития.

Игорь Носов назначен исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с 26 мая решением Минвостокразвития России, сообщили Fishnews в пресс-службе КРДВ.

Напомним, что корпорации были переданы функции Агентства по развитию человеческого капитала и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Решение об их ликвидации правительство приняло в рамках реформы институтов развития.

«Консолидация завершена. Благодарю за проделанную работу Эдуарда Черкина, под руководством которого выстроены и настроены основные бизнес-процессы», - прокомментировал назначение министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, реорганизация системы институтов развития позволит сделать работу корпорации более клиентоориентированной, повысить качество услуг и сервисов, эффективность использования ресурсов, быстрее конвертировать намерения инвесторов в конкретные результаты.

Игорь Носов ранее занимал должность первого заместителя генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018-2020 гг. работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

В ведении КРДВ находятся свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, Арктическая зона России. Напомним, что эти режимы используются в том числе для реализации проектов в рыбохозяйственном комплексе.

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