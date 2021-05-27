АРСО рассчитывает на правовое решение по столкновению судов

Экипаж российского судна «Амур» сделал все возможное для спасения японских моряков, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он выразил надежду, что зарубежная сторона досконально разберется в ситуации.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области прокомментировали трагедию при столкновении российского судна «Амур» и японской шхуны «Хокко Мару - 8».

Члены экипажа «Амура» предприняли все возможные меры для спасения японских рыбаков, подчеркнул президент АРСО Максим Козлов. «Усилиями нашего экипажа удалось спасти двух человек. К сожалению, трагедия унесла жизни трех японских рыбаков. Мы выражаем свои соболезнования их родным и близким», – заявил Fishnews глава ассоциации.

Руководитель объединения обратил внимание на крайне плохие погодные условия в районе случившегося.

Собеседник Fishnews отметил, что судно и экипаж находятся в порту Японии, идет разбирательство. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области держит вопрос на контроле. «В случае необходимости будем оказывать дополнительную помощь судовладельцу и членам экипажа», – подчеркнул Максим Козлов.

Президент АРСО выразил надежду, что японская сторона досконально разберется в случившемся и примет правовое, взвешенное решение.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews