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Вопросы хранения и логистики обсудят в рамках международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы ESG

Специфику рыбной логистики рассмотрит форум в Питере

Вопросы хранения и логистики обсудят в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Работающие в этих сферах компании представят свою продукцию и услуги на выставке Seafood Expo Russia.

Международные форум и выставка Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум». Ожидается, что мероприятия посетят не менее 11 тыс. человек. Регистрация уже открыта, получить бесплатный билет можно на официальном сайте.

В связи с пандемией вопрос насыщения внутреннего рынка качественной и доступной продукцией встал особенно остро. Поэтому в первый день форума организационный комитет решил провести масштабную дискуссию, посвященную логистике и хранению рыбы и морепродуктов.

Это круглый стол «Как довезти качественную рыбу до конечного потребителя», сообщили Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group. Ведущие эксперты, государственные деятели и представители бизнеса обсудят, почему в России не хватает мощностей для хранения, как обеспечить непрерывную холодильную цепь с момента вылова до прилавка, что нужно для формирования эффективных логистических цепочек.

Тема логистики и правильного хранения отражена не только в деловой программе форума, но и в концепции выставки. Так, впервые свои услуги на Seafood Expo Russia представит крупнейший промышленно-продовольственный кластер «Максимиха».

Этот ППК строится в подмосковном Домодедове. Комплекс представляет собой парк складских и производственных помещений для производителей и поставщиков продуктов питания. Проект нацелен на создание экспортно-импортного хаба, не имеющего аналогов в России.

Другая новинка выставки – в рамках коллективного стенда будут представлены члены Ассоциации организаций продуктового сектора. АСОРПС объединяет 28 компаний, среди которых проектировщики, строители, операторы и владельцы рефрижераторных вагонов и контейнеров, разработчики специального оборудования (холодильных и энергетических установок) и сервисов (IT-систем непрерывного контроля), специализированные грузовые терминалы, морские порты.

Посетители смогут вживую увидеть автономный крупнотоннажный рефрижераторный контейнер производства Донского механического завода, макет автономного рефрижераторного вагона ООО «Русские рефрижераторы» производства Уралвагонзавода, а также 3D-модель нового вагона-термоса от машиностроительной корпорации Cool Infinity.

Будут на Seafood Expo Russia и традиционные участники сектора логистики: терминал «Сероглазка», Дальневосточный логистический центр, «ВладРефТранс», «Дальрефтранс», Seatrade Baltic. Впервые свои услуги представят «Меридиан Сервис» и «Скиф-Логистик».

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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