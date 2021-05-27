Северная верфь начала работу над девятым траулером «Норебо»

На Северной верфи в Санкт-Петербурге заложили девятый траулер-процессор проекта 170701 для группы «Норебо». Судно «Капитан Портнов» строится по заказу компании «Ролиз».

«Мы очень ответственно подходим к вопросам модернизации и обновления отечественного флота и поэтому делаем такой серьезный акцент на обновление наших промысловых мощностей», – подчеркнул на церемонии закладки заместитель директора по международным вопросам управляющей компании «Норебо» Сергей Сенников.

Он напомнил, что группа «Норебо» не ограничится серией из десяти траулеров-процессоров: с заводом заключен контракт на четыре ярусолова. Также прорабатывается вопрос о строительстве крупнотоннажных траулеров для промысла на Дальнем Востоке.

«Мы идем очень интересной дорогой, создавая новые рыболовецкие суда, создавая новый опыт рыбной отрасли России, – отметил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов. – Дорога трудная, но на этом непростом пути у нас есть соратники, люди и компании, которые идут с нами вместе. И это прежде всего компания «Норебо». Сегодня ни одно предприятие России и, может быть, даже за ее пределами не имеет такой великолепной серии судов. Завод настроен очень серьезно трудиться, чтобы выполнить эту масштабную интересную программу».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи, траулер «Капитан Портнов» предназначен для лова и переработки сельди, минтая и другой рыбы в Охотском и Беринговом морях, северной части Тихого океана. На судно установят современную многофункциональную рыбофабрику. Она позволит получать качественные продукты: мороженую рыбу, филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку. Предполагается, что отходы от переработки будут сведены к минимуму.

Проектная и рабочая конструкторская документация судна подготовлена отечественным конструкторским бюро Nautic Rus. Длина траулера-процессора составит 81,6 м, ширина – 16 м, водоизмещение – 5500 тонн. Благодаря главному двигателю мощностью 6200 кВт судно будет развивать скорость до 15,5 узла. Траулер-процессор получит ледовый класс Ice2 для эксплуатации во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа – 70-80 человек.

«Капитан Портнов» сможет оснащаться донными и пелагическими тралами. Общая максимальная производительность судна по вылову оценивается в 230 тонн рыбы в сутки, по заморозке – 100 тонн в сутки.

Шесть траулеров-процессоров группы «Норебо» будут работать в Северном бассейне, четыре – в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса – капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

Одно из главных преимуществ траулеров проекта 170701 – повышенная энергоэффективность. Тепло, выделяемое при работе главного двигателя, будет перераспределяться на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергию, выделяемую траловыми лебедками, в режиме рекуперации планируется использовать для нужд судна – это позволит экономить топливо. На дальневосточных судах проекта 170701 для топки котлов частично будет использоваться рыбий жир, собираемый при переработке отходов.

Девятый траулер назван в честь Александра Федоровича Портнова (28 апреля 1945 г. – 14 января 2013 г.), всю жизнь проработавшего в промышленном рыболовстве Камчатского края. Александр Портнов был грамотным добросовестным судоводителем, имел большой опыт управления судами в различных условиях плавания и промысла, обучал молодых специалистов.

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