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Подписи под контрактами на строительство четырех ярусоловов поставили врио генерального директора Северной верфи Игорь ОРЛОВ и технический директор «Норебо» Павел КОСОЛАПОВ. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» заказала Северной верфи еще четыре судна

Группа «Норебо» и Северная верфь заключили контракты на строительство четырех ярусоловов общей стоимостью более 11 млрд рублей. Новые суда планируется использовать на промысле трески, палтуса и макруруса в Дальневосточном бассейне.

Подписи под контрактами на строительство четырех ярусоловов проекта 200101 для камчатской компании «ЯМСы» (входит в группу «Норебо») 30 июня поставили технический директор «Норебо» Павел Косолапов и врио генерального директора Северной верфи Игорь Орлов. Один из крупнейших российских рыбопромышленных холдингов планирует инвестировать в обновление флота около 11,6 млрд рублей. Суда должны быть переданы заказчику до 2025 г.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши суда были экономичными, энергоэффективными, экологичными и производительными. Поэтому мы выбрали новый проект, самый технически современный в мировом рыболовстве», – отметил Павел Косолапов. По его словам, разработчиком проекта станет компания «Наутик Рус», с которой группа «Норебо» активно сотрудничает в рамках строительства на Северной верфи десяти траулеров-процессоров проекта 170701.

63-метровые ярусоловы планируется использовать в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на промысле тихоокеанской трески, палтуса и макруруса. Суда будут оборудованы современными фабриками, обеспечивающими глубокую переработку до 50 тонн улова в сутки.

Развитие ярусного промысла в «Норебо» считают весьма перспективным. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, ярусоловы показали свою эффективность в районах, где нет возможности вести траловый лов. Они позволяют вылавливать более крупную рыбу, минимизируя прилов нецелевых видов, меньше влияют на уязвимые экосистемы и морское дно. Кроме того, при ярусном промысле производство является практически безотходным: вся выловленная рыба идет в переработку.

«Позитивно, что на новые суда Северная верфь заключает договор именно с группой «Норебо» – с компанией, для которой завод уже строит крупную серию траулеров проекта 170701 и с которой находится в тесном взаимодействии», – оценил сотрудничество с рыбаками врио гендиректора завода Игорь Орлов.

С учетом затрат на строительство десяти траулеров, которые оцениваются в 38,4 млрд рублей, общие инвестиции группы «Норебо» в судостроительные проекты могут составить порядка 50 млрд рублей.

Fishnews

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