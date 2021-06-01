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Сергей НЕСВЕТОВ

Сергей Несветов: Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Программы строительства флота под квоты обеспечили загрузку верфей, но до качественного рывка российского рыбопромыслового судостроения еще далеко, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов

В конце мая комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел совещание по обновлению промыслового флота на российских верфях. Основная тема была уже традиционная – отставание верфей от графика реализации заказов под инвестквоты.

Второе судно, которое строится на Выборгском заводе для Архангельского тралового флота (входит в состав СЗРК), должно было быть сдано 11 мая – это уже увеличенный срок, предусмотренный допсоглашением к первоначальному договору, рассказал Fishnews по итогам совещания исполнительный директор Северо-Западного консорциума Сергей Несветов. «Тем не менее заказ не выполнен. Третье и четвертое суда для АТФ также не будут сданы вовремя, хотя и по ним сроки уже продлялись. То есть все договоры пойдут на продление второй раз», – отметил представитель СЗРК.

Проблема с отставанием верфей серьезная, и обсуждать ее надо, уверен Сергей Несветов. «Совершенно точно нужно увеличить сроки, предусмотренные для строительства флота под инвестквоты, с пяти до семи лет как минимум. Совершенно точно надо уменьшать и сроки, и суммы по банковским гарантиям в зависимости от степени готовности судна», – прокомментировал исполнительный директор консорциума озвученные на совещании инициативы.

По мнению Сергея Несветова, нужно продлить сроки, на которые предоставляется право на вылов по инвестквотам, с 15 до 20 лет. «Потому что сегодня затраты рыбопромышленных компаний, которые участвуют в этой программе, – и финансовые, и людские, и временные – гораздо выше, чем планировалось. Сроки сдачи судов постоянно сдвигаются», – обратил внимание рыбопромышленник.

Увеличение срока, на который предоставляется право на добычу по инвестиционным квотам, поможет компенсировать сложности, с которыми столкнулись заказчики судов, считает Сергей Несветов.

Также, полагает он, нецелесообразно сейчас говорить о второй, третьей волне инвестиционных квот, о новых аукционах на краба, в том числе с инвестиционными обязательствами. «Прежде чем принимать решение об этих изменениях, нужно дождаться завершения первого этапа и проанализировать его результаты. До 2025 года заявлять о том, что программа успешна и ее нужно расширять, продавать право на вылов на аукционах, мне кажется, преждевременно», – заявил исполнительный директор СЗРК.

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НазадМетки: крабсудостроение
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