Камчатка предлагает обсудить традиционное рыболовство на федеральном уровне

Власти Камчатского края планируют до конца года инициировать на федеральном уровне совещание по традиционному рыболовству. По итогам должны быть приняты решения, обеспечивающие более простой и прозрачный доступ представителей КМНС к ресурсам, - сейчас в этой сфере много вопросов.

Организацию совещания по регулированию традиционной рыбалки коренных малочисленных народов обсудили губернатор Камчатки Владимир Солодов и сенатор, председатель Ассоциации КМНС РФ Григорий Ледков на встрече в Москве.

«Договорились, что до конца года мы будем инициировать совещание федерального уровня по регулированию традиционного рыболовства. Для Камчатки это особое значение имеет, и уверен, что по итогам его будем принимать конкретные решения, которые позволят сделать механизм действующий более прозрачным, более справедливыми, более понятным и простым способом для коренных жителей Камчатки», - подчеркнул глава региона.

В Камчатском крае зарегистрировано более 300 родовых общин и 37 других общественных организаций КМНС, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Напомним, что сейчас на федеральном уровне формируется специальный перечень представителей коренных малочисленных народов. Предполагается, что такая система позволит упростить реализацию прав граждан из числа КМНС. Росрыболовство уже сообщило, что с 2022 г. планируется исключить подачу заявок на вылов для представителей КМНС, включенных в реестр.

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