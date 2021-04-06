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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий АРТЮХОВ на совещании в Салехарде. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Представителям КМНС хотят отменить «рыбные» заявки

Со следующего года представителям коренных народов упростят доступ к водным биоресурсам для традиционного промысла, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Для этого претендент должен быть внесен в федеральный реестр КМНС.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил с рабочим визитом Ямало-Ненецкий автономный округ. В Салехарде глава ведомства провел совещание о состоянии водных биоресурсов в Обском и Тазовском бассейнах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«С точки зрения объема вылова рыбохозяйственный комплекс Ямала не такой большой, но с точки зрения социальной составляющей это важный регион. Много вопросов возникает как по правилам рыболовства, так и по выделению квот коренным малочисленным народам Севера», – подчеркнул Илья Шестаков.

Директор регионального департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай выступил за то, чтобы ввести упрощенный доступ к водным биоресурсам для представителей КМНС. «Предлагаем исключить необходимость направления заявок о предоставлении права на вылов рыбы и обязанность по предоставлению отчетности о результатах рыболовства для данной категории граждан», – озвучил инициативу руководитель департамента.

«Мы обсудили вопросы, связанные с заявительной кампанией для коренных малочисленных народов Севера, и договорились, что в следующем году мы уберем заявительный принцип для тех представителей, кто будет включен в реестр. Я думаю, это важная социальная составляющая», – отметил Илья Шестаков по итогам совещания.

Реестр КМНС – это федеральный список представителей коренных малочисленных народов. Регистрация в реестре производится на основании личного заявления и подтверждающих документов. Полномочия по ведению перечня переданы Федеральному агентству по делам национальностей. Предполагается, что зарегистрированным в реестре гражданам больше не потребуется подтверждать национальную принадлежность для реализации своих прав.

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