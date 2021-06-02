Грузовики пойдут из Приморья в Китай без электронной очереди

Власти Приморского края отменили особый режим проезда грузовых машин к пунктам пропуска на российско-китайской границе – до этого требовалось подавать электронную заявку. В отраслевом бизнес-сообществе считают, что важно снять инфраструктурные ограничения погранпереходов.

С июня перестала действовать электронная очередь для грузовиков, следующих через пункты пропуска Приморья в КНР. Напомним, что особый порядок движения грузовых автомобилей власти региона ввели весной 2020 г. Такую меру руководство края объяснило стремлением избежать скопления транспорта и людей в условиях пандемии.

Автомобильные пункты пропуска используются в том числе для поставок в Китай живых морепродуктов. Для того чтобы грузы шли без затруднений, нужно снять инфраструктурные ограничения, считают в Ассоциации добытчиков краба.

«Важно отметить, что электронная очередь вводилась как мера борьбы с распространением коронавируса. Вряд ли она могла решить инфраструктурные проблемы на пограничных переходах. Практика МАПП «Краскино» показала, что в отдельные периоды времени электронная очередь только усугубляла ситуацию. Особенно это было заметно для продукции, экспортируемой в живом виде. В последний раз такие сложности были в марте этого года. Тогда при участии администрации Приморского края и при ответственном подходе грузоперевозчиков удалось снять проблему, насколько это было возможно. С марта до настоящего времени каких-либо серьезных осложнений на МАПП «Краскино» не возникало», – заявил Fishnews президент АДК Александр Дупляков.

В сентябре стартует основная путина камчатского краба, и традиционно в это время грузопоток на переходе значительно возрастает за счет живой продукции, напомнил руководитель объединения.

«Уверен, что живая очередь и разумный подход грузоперевозчиков позволят пройти этот период с минимальными трудностями. Немаловажную роль в этом, конечно же, будет играть пропускная способность «Краскино», в последнее время она немного увеличилась, но этого, безусловно, недостаточно, и даже в текущих условиях есть потенциал для роста грузооборота», – подчеркнул Александр Дупляков.

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