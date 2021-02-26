26 февраля 2021 года

Китай может стать еще дальше для российских рыбаков

Пункт пропуска «Краскино» остается головной болью для компаний, отправляющих живого краба в Китай. Электронная очередь, введенная властями Приморья, не сработала, теперь поставщики опасаются нового кордона.

По улучшению работы пунктов пропуска на Дальнем Востоке федеральные власти неоднократно давали поручения: задачи ставили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Тем не менее пограничные переходы как были, так и остаются узким местом международной торговли.

Электронную очередь для грузовиков, следующих из России в КНР, власти Приморского края ввели весной. Свое решение они объяснили стремлением избежать скопления машин и людей на пути к пунктам пропуска в условиях пандемии. С тех пор особый режим неоднократно продлялся.

Однако система не решает проблем поставщиков живых морепродуктов, рассказали Fishnews представители отрасли. Так, приоритета для поставок скоропортящегося товара нет, краб гибнет. На проблемы работы очереди обращала внимание и китайская сторона. Китайцы просили российских партнеров обеспечить приоритет для машин, везущих живого краба.

В администрации Приморья сообщили, что сумятицу вносят попытки отдельных водителей проехать без очереди. И проинформировали, что на подъезде к «Краскино» на регулярной основе начал действовать пост госавтоинспекции. Это должно помочь контролировать соблюдение очередности, говорится в пресс-релизе краевого правительства.

Однако поставщиков живого краба такие планы обеспокоили еще больше. Проблемы пункта пропуска системные и еще одним кордоном их не решить, считают в бизнес-сообществе. Компании мгновенно отреагировали на сообщение о новом препятствии для экспорта и отказываются от запланированных выгрузок товара в Приморском крае.

На сегодняшний день в электронной очереди зарегистрировано 746 автомобилей. Но большая часть из них «мертвые души», отмечают эксперты. При формальном соблюдении такой очереди и с учетом пропускной способности МАПП «Краскино» в 25–30 машин в день, нововведение гарантированно приведет к гибели всей живой продукции.

Получается, что торговле мешают не только ограничения, введенные из-за коронавируса в портах КНР, но и застарелая проблема пограничных переходов.

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