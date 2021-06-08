Организаторы рыбалки на Камчатке пообещали приоритет местным жителям

В Камчатском крае открылся сезон любительского лова чавычи и ранней нерки. Большую часть лицензий планируется выдать местным жителям, рассказали в правительстве региона.

«Мы договорились с организаторами любительского рыболовства о закреплении следующего соотношения: 85% лицензий будут предназначаться для местных жителей, 15% – для туристов. Также нам удалось договориться об увеличении квот на любительский лов чавычи за счет сокращения научной программы. В прошлом году мы выделяли порядка 12 тонн – это полторы тысячи путевок, в этом году в Усть-Большерецкий район выделили 24 тонны, то есть до трех тысяч путевок мы увеличили. Сейчас наращиваем свой потенциал по путевкам «поймал-отпустил», – рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский губернатору Владимиру Солодову на оперативном совещании.

В соответствии с решением комиссии по анадромным в Камчатском крае с 00:00 5 июня стартовал промысел лосося в Усть-Камчатском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Там был снят режим проходного периода.

Ранее к промыслу красной рыбы приступили в Алеутском округе и в Тигильском районе, за исключением бассейнов рек Палана, Тигиль и Воямполка.

Напомним, что добыча чавычи на Западной Камчатке разрешена только в режиме любительской рыбалки - в связи с тяжелым состоянием ресурса.

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