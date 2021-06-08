Льготы для племенной рыбы прошли второе чтение

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, предоставляющие льготы по НДС при реализации племенных рыб, рыбоводной икры и рыбной молоди.

Ко второму чтению название законопроекта было уточнено – «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». На заседании Госдумы 8 июня депутаты рассмотрели и поддержали эти изменения во втором чтении.

Законопроект предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации или передаче для собственных нужд племенных рыб, а также полученных от них эмбрионов и молоди. Как сообщает корреспондент Fishnews, аналогичные налоговые преференции уже действуют в других отраслях животноводства.

Кроме того, законопроект выравнивает ставку НДС при реализации форели в живом виде. Сейчас льготная ставка в 10% применяется только при продаже морской форели. Законодатели предлагают распространить этот режим и на пресноводную форель.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении назначено на 9 июня.

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