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Мальки форели на рыбоводном заводе

Аквафермеры получат налоговые льготы для племенного животноводства

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость реализацию племенной рыбоводной икры и молоди рыб. Ставку НДС при продаже пресноводной форели в живом виде предлагается снизить до 10%.

На заседании 2 июня депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающих преференции по налогу на добавленную стоимость при реализации продукции рыбоводства.

Законопроект предусматривает освобождение от НДС племенной рыбы, рыбной молоди и рыбоводной икры. Председатель аграрного комитета ГД Владимир Кашин подчеркнул, что для других видов животноводства НДС при реализации племенной продукции не применяется. При этом рыбоводные хозяйства, хотя и относятся к отрасли животноводства, при продаже рыбопосадочного материала должны уплачивать НДС.

Отмена этого налогового бремени станет хорошей поддержкой для производителей племенной продукции и повысит спрос на качественного малька, уверен председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. «Это большой стимул для увеличения объемов производства и, самое главное, реализации племенного посадочного материала – личинки, сеголетков, годовиков, рыбоводной икры», – рассказал глава отраслевого объединения корреспонденту Fishnews.

Еще одно изменение касается налогообложения при реализации пресноводной форели. Сейчас для живой рыбы применяется льготная ставка НДС 10% – за исключением ценных видов рыб, указанных в отдельном перечне. Законопроектом предлагается исключить из этого перечня пресноводную форель.

«Если говорить о пресноводной форели, она тоже попадает, в отличие от морской форели, под 20% обложение. Мы считаем, в этом плане нам надо изменить ситуацию и выровнять на этом направлении единый НДС на уровне 10%», – призвал депутатов поддержать поправки Владимир Кашин.

По итогам голосования законопроект, который также получил одобрение думского комитета по бюджету и налогам, был принят в первом чтении.

«Ослабление налогового давления на форелевые хозяйства избавит их от необходимости повышать цены и перекладывать затраты на покупателя. Значит, люди смогут покупать больше качественной и вкусной рыбы, а рыбоводы – выращивать ее в еще большем количестве», – прокомментировал руководитель Росрыбхоза.

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