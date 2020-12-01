01 декабря 2020 года

НИСы собрали данные по лососевой молоди

На Дальнем Востоке подвели итоги двух продолжительных научных рейсов в Беринговом и Охотском морях. Специалисты выполняли оценку состояния массовых промысловых ресурсов, в том числе тихоокеанских лососей.

Берингово море

Осеннюю траловую съемку верхней эпипелагиали западной части Берингова моря и сопредельных тихоокеанских вод Командорских островов выполнили научно-исследовательские суда «ТИНРО» и «Профессор Кагановский». Рейсы проводились в период с 24 сентября по 4 октября.

Как рассказал начальник экспедиции на «ТИНРО» Александр Старовойтов, по результатам съемки численность и биомасса нектона и макропланктона в исключительной экономзоне Берингова моря оценены в 57,1 млрд экземпляров и 1,82 млн тонн.

Среди рыб самым многочисленным объектом была трехиглая колюшка, на нее также пришлось около половины биомассы всего нектона.

Сеголетки горбуши заняли вторую позицию, составив около трети от биомассы. На долю головоногих моллюсков и северного одноперого терпуга пришлось 16% и 4,8% от учтенной биомассы нектона соответственно. Все прочие представители нектонного сообщества верхней эпипелагиали составили 3,1% от суммарной учтенной биомассы.

Среди лососевых по биомассе лидировали сеголетки горбуши, на втором месте была нагульная молодь кеты.

«Анализ структуры уловов и других показателей позволяет предположить, что основная часть горбуши была учтена съемкой в юго-западной части Берингова моря», – сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Охотское море

В сентябре-октябре суда продолжили исследования в Охотском море. Методика выполнения тралений была направлена на дифференцированный учет численности двух самых многочисленных стад горбуши – восточносахалинского и западнокамчатского. Научная группа «Профессора Кагановского» обследовала преимущественно восточную часть моря, а «ТИНРО» синхронно закрыл комплексными траловыми станциями его южную и западную часть.

По результатам съемки в октябре в верхней эпипелагиали обследованных районов было учтено 60,1 млрд экземпляров гидробионтов. Их суммарная биомасса составила примерно 2,2 млн тонн.

По численности первое место среди представителей нектона и кишечнополостных занимала серебрянка. Высокой оказалась численность еще одного мезопелагического вида – светлоперого стенобраха. По уровню биомассы тройку лидеров среди рыб формировали дальневосточная сардина (иваси), минтай и сеголетки горбуши.

Высокие уловы иваси в южной части моря были получены впервые за многолетнюю историю аналогичных съемок. Массовое проникновение сардины в Охотское море является свидетельством роста ее численности и распространения в северной части Тихого океана, отметили ученые.

Этой осенью удалось охватить съемкой крайние северные районы вплоть до 58° с. ш. и обозначить северную границу распространения посткатодромной молоди горбуши. Полученные штучные уловы на этих станциях свидетельствуют в пользу утверждения о полном охвате съемкой скоплений горбуши в восточном (камчатском) секторе, обратили внимание в ТИНРО.

Планируется, что окончательную ясность в вопрос об урожайности поколения охотоморской горбуши 2020 г. внесут результаты летней учетной съемки ее производителей в 2021 г. в СЗТО. Эти данные окончательно определят перспективы на предстоящую лососевую путину, подчеркнули в филиале.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews