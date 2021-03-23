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Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский». Фото пресс-службы ТИНРО

Рыбные запасы Дальнего Востока проверят ученые

В конце марта на комплексные исследования отправится НИС «Профессор Кагановский», рейс продлится около 100 судосуток. Запланированы съемки в Беринговом и Охотском морях, а также северо-западной части Тихого океана.

Сначала специалисты проведут траловые, ихтиопланктонные, гидрологические, гидроакустические и планктонные съемки у южных Курильских островов, а затем — в Охотском море.

Ученые соберут актуальные сведения по численности, биомассе, характеру распределения и среде обитания минтая, сельди, мойвы и других мезопелагических объектов. Кроме того, будут проведены работы по изучению условий и эффективности воспроизводства минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В конце мая – начале июня в тихоокеанских водах Командорских островов и западной части Берингова моря участники рейса приступят к работам, запланированных в рамках целевой программы «Лосось 2021».

Специалисты оценят численность и биомассу скоплений тихоокеанских лососей, а также их нектонного окружения. Планируется собрать данные, которые позволят определить выживаемость красной рыбы (в первую очередь горбуши) после зимовки, вероятную мощность и направления миграционных потоков, а также оценить сроки подходов производителей к побережью

Как и в прошлом году, информация с «Профессора Кагановского» будет практически непрерывно поступать в центральный аппарат и дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Эти данные станут основой краткосрочных научных рекомендаций для регулирования лососевого промысла.

На обратном пути во Владивосток судно выполнит стандартные океанологические разрезы в Японском море.

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