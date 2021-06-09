Поправки по «прибрежке» приняли в основном чтении

Госдума приняла во втором чтении изменения закона по прибрежному рыболовству. Третье чтение запланировано на 15 июня. При этом депутаты поддержали предложение о подготовке новых законодательных инициатив в сфере регулирования работы рыбаков.

Законопроект, призванный урегулировать вопросы обработки рыбы на борту при осуществлении прибрежного рыболовства, приняли во втором, основном, чтении, сообщает корреспондент Fishnews.

В законе о рыболовстве, в частности, планируется предусмотреть, что при работе в режиме «прибрежки» на судах допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Меняется и формулировка закона в части доставки уловов «прибрежки» и выпущенной из них на судах живой, свежей и охлажденной продукции. Предусматривается, что они подлежат доставке для производства рыбной продукции на предприятиях в прибрежных регионах и (или) продажи на территории РФ в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ.

При подготовке законопроекта ко второму чтению обсуждались разные поправки. ФСБ предлагала ограничить осуществление рыбопромысловым судном промышленного и прибрежного рыболовства в течение одного рейса (выхода в море). В итогов в тексте проекта этого нет.

Но проработка вопросов контроля будет продолжена, сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Депутаты, принимая изменения по «прибрежке» во втором чтении, также поддержали и постановление, согласно которому комитету по аграрным вопросам рекомендовано совместно с Минсельхозом и ФСБ до конца года подготовить законопроект, направленный «на совершенствование регулирования рыболовства, в том числе устанавливающий ограничения по использованию судов рыбопромыслового флота при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства».

Третье чтение законопроекта по прибрежному рыболовству запланировано на 15 июня.

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