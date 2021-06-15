Усилия инвесторов предложили поддержать гарантиями на промысел

С учетом задержек со стороны верфей и огромных финансовых издержек рыбаков справедливо ставить вопрос о продлении сроков предоставления прав на вылов по инвестквотам, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Предложение по поддержке предприятий, которые откликнулись на призыв государства и вложились в развитие отечественного судостроения, руководитель отраслевого объединения озвучил на конференции Fishnews Online. Обсуждалось строительство судов под инвестквоты на Северном бассейне.

Совсем недавно, в июне, проходил международный форум в Санкт-Петербурге – ПМЭФ. На нем прозвучали основные экономические тезисы государства, напомнил Валентин Балашов. Один из них – инвестиционное развитие.

«Обновление основных производственных фондов, повышение эффективности и конкурентоспособности – это экономическая классика. Главное условие долгосрочного, подчеркну, развития бизнеса и обеспечения устойчивой базы социально-экономического развития страны в целом. На инвестиционные программы в рыбном хозяйстве российский частный бизнес за последние три года направил более 200 млрд рублей», – обратил внимание Валентин Балашов.

К сожалению, судостроительная отрасль пока срывает графики развития рыбного хозяйства, отметил председатель ассоциации.

Государство должно поддержать бизнес, инвестирующий в России, подчеркнул Валентин Балашов.

«Учитывая массовый перенос сроков ввода в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, возникающие в этой связи огромные финансовые издержки для рыбаков, допустимо ставить вопрос перед правительством о продлении сроков действия инвестиционных договоров на добычу (вылов) водных биологических ресурсов с 15 до 20 лет», – считает руководитель объединения.

О необходимости рассмотреть такие изменения на конференции заявил и исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Представители рыбопромышленных предприятий Северного бассейна также предложили увеличить предельные сроки, которые отводятся на постройку флота под инвестквоты, предусмотреть отмену требования о банковской гарантии или снижение ее суммы, наделение квотами при достижении определенной степени готовности судна.

Было отмечено, что не стоит торопиться с продолжением программы инвестиционных квот и новыми крабовыми аукционами - по крайней мере до того, как будут проанализированы результаты первого этапа.

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